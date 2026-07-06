पांचना बांध: 20 साल बाद नहर में छोड़ा पानी, आधे घंटे में ही रुका; भड़के किसानों ने मेगा हाईवे जाम किया

करौली जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता वीके शर्मा के अनुसार, पांचना बांध से नहरों में पानी की सुचारू आपूर्ति के लिए बांध के पीछे के दो गेट और आगे का एक गेट खोला गया था। लेकिन अचानक आई तकनीकी खामी के कारण आगे का गेट वापस नीचे गिर गया, जिससे पानी का प्रवाह पूरी तरह रुक गया। गेट को दुरुस्त करने और तकनीकी समस्या के समाधान के लिए एनडीआरएफ की टीम तथा गोताखोरों को मौके पर बुलाया गया है। प्रशासनिक तंत्र स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जल्द ही कमांड क्षेत्र में पानी बहाल किया जाएगा।