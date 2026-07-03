राजस्थान: नाबालिग दलित लड़के के अपहरण-मारपीट मामले में 2 गिरफ्तार, MP चंद्रशेखर आजाद बोले- घबराओ मत, हम आपके साथ हैं

एसपी सोनवाल ने बताया कि 30 जून को पीड़ित लड़के की मां ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि उसका नाबालिग बेटा एक दुकान पर काम करता है। 28 जून की शाम को वह रोज की तरह काम से घर लौट रहा था।

इसी दौरान आरोपियों ने उसे रास्ते से जबरन कार में बैठा लिया और गुड़ला बांध के समीप जंगल में ले गए। वहां लाठी-डंडों, लात-घूंसों से उसकी बेरहमी से पिटाई की और जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया।