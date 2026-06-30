Jagan Gurjar : जब पुलिस के बजाए, सचिन पायलट के सामने किया था सरेंडर- डाल दिए थे हथियार, जानें क्या था वो किस्सा?

राजस्थान की सबसे आधुनिक और अभेद्य मानी जाने वाली अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के भीतर सोमवार 29 जून को चंबल कुख्यात डकैत और इनामी बदमाश जगन गुर्जर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस अप्रत्याशित वारदात ने जहां राज्य के गृह विभाग, कारागार प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं जगन गुर्जर की मौत की खबर फैलते ही राजस्थान के राजनीतिक और आपराधिक इतिहास का वो सबसे बड़ा पन्ना फिर से खुल गया है, जब वर्ष 2009 में उसने पुलिस और कानून के खौफ को दरकिनार करते हुए हिंडौन सिटी में एक विशाल चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट के सामने मंच पर अपने हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया था।