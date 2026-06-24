Rajasthan: अनाथ हुए 3 बच्चे, मां-पिता की मौत के बाद सहारा दादी का भी निधन; रोटी के लिए तरसे मासूम

दादी केसर देवी के नाम से परिवार को एनएफएसए और पालनहार योजना का लाभ मिल रहा था। इन्हीं योजनाओं के सहारे किसी तरह घर का चूल्हा जलता था और बच्चों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती थीं। लेकिन दादी के निधन के बाद इन योजनाओं का लाभ भी बंद हो गया है। अब न तो नियमित आय का कोई साधन है और न ही बच्चों की देखभाल करने वाला कोई अभिभावक। कुछ दिनों से भोपुर निवासी बुआ लीला देवी पीहर में आकर बच्चों की देखरेख कर रही हैं।