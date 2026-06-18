Panchna Dam Controversy : 20 साल पुराना विवाद अचानक फिर क्यों और कैसे गरमाया? जानें ‘पानी के संघर्ष’ की A to Z कहानी

राजस्थान के रेतीले और पहाड़ी इलाकों में पानी की एक-एक बूंद के लिए संघर्ष कोई नई बात नहीं है, लेकिन पूर्वी राजस्थान के 3 प्रमुख जिलों- करौली, सवाई माधोपुर और गंगापुरसिटी की सीमा पर स्थित पांचना बांध का विवाद अब महज पानी की जरूरत से ऊपर उठकर एक गंभीर सामाजिक और राजनीतिक गतिरोध का रूप ले चुका है। जून 2026 के इस तपते महीने में यह दशकों पुराना विवाद एक बार फिर से ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा है। एक तरफ जहां कमांड क्षेत्र के किसान पिछले कई दिनों से अपनी सूखी पड़ी जमीनों के लिए बांध का पानी खोलने की मांग को लेकर उग्र आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डूब क्षेत्र के ग्रामीण अपनी पुरानी मांगों के पूरा न होने तक नहरों के गेट किसी भी कीमत पर न खुलने देने की जिद पर अड़े हुए हैं। इस दोहरे दबाव के बीच स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार दोनों ही धर्मसंकट की स्थिति में नजर आ रहे हैं।