CM Bhajan Lal Decision : राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को सौगात, पदोन्नति में छूट से लेकर नए पदों पर भर्ती का ऐलान 

राजस्थान सरकार की ओर से अपने कार्मिकों के हितों की रक्षा और प्रशासन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट 2026-27 के वादों को हकीकत में बदलते हुए कर्मचारियों को पदोन्नति में 2 साल की छूट देने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद से राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी की लहर है।