Rajasthan News : आजादी के 79 वर्ष बाद राजस्थान के ‘हिल स्टेशन’ पर पहली बार पहुंचेगी बिजली, ग्रामीणों में ख़ुशी की लहर  

गांव के प्रबुद्ध नागरिक सोहन सिंह और सांकल सिंह ने भावुक होते हुए मीडिया को बताया, "हमने और हमारे पूर्वजों ने पूरी जिंदगी ढिबरी, लालटेन और अंधेरे के साए में गुजार दी। गुरु शिखर पर आने वाले लाखों पर्यटक रोशनी से नहाए रहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे रात को ठीक से पढ़ भी नहीं पाते थे। मोबाइल चार्ज करने के लिए भी हमें कई किलोमीटर नीचे जाना पड़ता था। आज इस डीपी के गांव में पहुंचने से हमें यह पक्का भरोसा हो गया है कि लंबे समय से बनी बिजली की आंख-मिचौली और अंधेरे से हमारे इस पूरे अंचल को हमेशा के लिए राहत मिल जाएगी। हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य अब पूरी तरह उजाले में बीतेगा।"