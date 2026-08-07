उदयपुर : ज्वैलरी शोरूम से एक करोड़ के जेवर-नकदी उड़ाने वाला आरोपी रिमांड पर

पुलिस के अनुसार यूनिवर्सिटी रोड स्थित आदर्श नगर निवासी घनश्याम मेघवाल ने रिश्ते के भाई नारायणलाल मेघवाल पर आरोप लगाया कि वह गुरुवार दोपहर 7-8 कालबेलिया समाज की महिलाओं और एक जेसीबी मशीन के साथ उसकी महेश प्रोविजन स्टोर दुकान को गिराने पहुंचा था। घनश्याम का आरोप है कि उसके चचेरे भाई ने दुकान की फर्जी रजिस्ट्री करवा ली और अब विवाद कर दुकान पर कब्जा करना चाहता है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और पथराव शुरू हो गया। पथराव में घनश्याम तथा मनोहरपुरा, बड़गांव निवासी अनिता कालबेलिया के सिर में चोट लगी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। घायल अनिता भी वहां से चली गई थी, जिसे पुलिस ने बाद में तलाश कर एमबी चिकित्सालय पहुंचाया। दोनों घायलों का उपचार कराया गया। थानाधिकारी रतन सिंह ने बताया कि दुकान का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। दुकान का टाइटल सुरेश मेघवाल के नाम पर है। जो मौके पर मौजूद नहीं था। इस मामले में दो महिलाओं और एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।