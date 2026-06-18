CM भजनलाल का फिर दिखा ‘जीरो टॉलरेंस’, एक साथ कई अनुशासनहीन अफसरों पर गाज, वेतन वृद्धि और पेंशन रोकने के आदेश

मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय सेवा के तहत आने वाले भारतीय वन सेवा (IFS) के 1 वरिष्ठ अधिकारी को एक बड़ी राहत प्रदान की है। अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए लिखित तर्कों और केस के तथ्यों को सही पाते हुए मुख्यमंत्री ने उनके खिलाफ चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाई को लिखित अभिकथन (Written Statement) के स्तर पर ही हमेशा के लिए समाप्त करने का एक बड़ा संवेदनशील निर्णय लिया। इसके साथ ही, 2 अन्य अलग मामलों में पूर्णतया आरोपों के प्रमाणित नहीं होने के कारण 4 अन्य अधिकारियों को ससम्मान दोषमुक्त (Acquitted) कर दिया गया है, जिससे उनके सेवा रिकॉर्ड पर लगा दाग पूरी तरह साफ हो गया है।