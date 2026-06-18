राजस्थान में उपभोक्ताओं को 5 गुना महंगी बिजली की सप्लाई, 28 रुपए यूनिट में बिजलीघर से खरीदी

पीक डिमांड के दौरान बिजली एक्सचेंज में दरें अधिकतम 10 रुपए प्रति यूनिट तक पहुंचती हैं। कैपिंग के कारण सामान्य परिस्थितियों में इससे अधिक दर पर बिजली की खरीद-बिक्री नहीं होती। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम और डिस्कॉम्स की औसत बिजली खरीद लागत 5.80 से 6.30 रुपए प्रति यूनिट के बीच है। पीएम-कुसुम और स्थानीय स्तर पर स्थापित सौर प्रोजेक्ट से बिजली करीब 3.20 रुपए प्रति यूनिट में खरीदी गई, जबकि नई सौर परियोजनाओं के टैरिफ 2.50 से 3.50 रुपए प्रति यूनिट तक रहे हैं। ऐसे में ऊर्जा विकास निगम की औसत बिजली खरीद लागत करीब 6 रुपए प्रति यूनिट है, वहीं धौलपुर प्लांट से 28 रुपए प्रति यूनिट तक की बिजली खरीदनी पड़ी यानी सामान्य लागत से लगभग पांच गुना महंगी।