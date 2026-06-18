RPSC पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती: 5 अभ्यर्थियों की कटऑफ माइनस में, क्या बनेंगे सरकारी डॉक्टर? कोर्ट की फटकार भी बेअसर

Rajasthan Veterinary Officer Cut Off: जयपुर: राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पशु चिकित्सा अधिकारी-2025 भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होते ही एक नया विवाद खड़ा हो गया है। पशुपालन विभाग में 1100 पदों पर निकाली गई इस भर्ती के नतीजे सामने आने के बाद से ही पूरी चयन प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है। परिणाम के विश्लेषण से यह चौंकाने वाला सच सामने आया है कि सामान्य वर्ग को छोड़ दिया जाए, तो कई आरक्षित श्रेणियों में दस्तावेज सत्यापन (डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन) के लिए चुने गए अभ्यर्थियों की अंतिम कटऑफ शून्य (0) से भी नीचे यानी माइनस में चली गई है।