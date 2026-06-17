PM Kisan Yojana: राजस्थान के 66 लाख से अधिक किसानों के लिए खुशखबरी, 20 जून को बैंक खातों में आएगी 23वीं किस्त

PM Kisan Yojana 23rd Installment: जयपुर: राजस्थान के लाखों अन्नदाताओं के लिए अच्छी खबर आई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 20 जून 2026 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं। खरीफ की फसलों की बुवाई के ठीक वक्त पर मिलने वाली इस आर्थिक मदद से राजस्थान के 66 लाख से भी अधिक किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है।