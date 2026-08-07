राजस्थान के धीरज गुर्जर ‘OUT’- जगदीश चंद्र ‘IN’, कांग्रेस हाईकमान का बड़ा फेरबदल, जानें क्या हुआ बदलाव?

ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) ने उत्तर प्रदेश संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिवों की नई सूची जारी की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति से जारी इस सूची में 6 निवर्तमान सचिवों की जगह 6 नए नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजस्थान की राजनीति के लिहाज से इस बदलाव का बड़ा असर देखने को मिला है। कांग्रेस हाईकमान ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले वरिष्ठ नेता धीरज गुर्जर को उत्तर प्रदेश के सह-प्रभारी/सचिव पद से मुक्त कर दिया है। उनकी जगह राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और श्रीगंगानगर की सादुलशहर सीट से पूर्व विधायक जगदीश चंद्र जांगिड़ को उत्तर प्रदेश का नया AICC सचिव नियुक्त किया गया है।