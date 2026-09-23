23 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Rajasthan: कहीं क्रॉस वोटिंग से चमकी किस्मत तो कहीं खुली लॉटरी, उपसभापति-उपाध्यक्ष चुनाव में पलटे सियासी समीकरण

Deputy Mayor Election: उपमहापौर और उपसभापति के चुनाव में भीलवाड़ा उप महापौर, तीन नगर परिषदों में उप सभापति व 39 नगर पालिकाओं में उपाध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचन हो गया। कहीं क्रॉस वोटिंग से बहुमत वाले दल को झटका लगा तो कहीं बराबर वोट आने पर लॉटरी से हार-जीत तय हुई।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Sep 23, 2026

Hemant Sankhla

अजमेर नगर निगम उपमहापौर चुनाव में जीत के बाद भाजपा के हेमंत सांखला हुए भावुक। फोटो: जय माखीजा

जयपुर। प्रदेश में मंगलवार को हुए उपमहापौर और उपसभापति के चुनाव में भीलवाड़ा उप महापौर, तीन नगर परिषदों में उप सभापति व 39 नगर पालिकाओं में उपाध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचन हो गया। कहीं क्रॉस वोटिंग से बहुमत वाले दल को झटका लगा तो कहीं बराबर वोट आने पर लॉटरी से हार-जीत तय हुई। बीकानेर में कांग्रेस का महापौर बनने के बाद भाजपा ने उपमहापौर पद पर कब्जा कर लिया। ।। अलवर, उदयपुर और भीलवाड़ा में भी भाजपा प्रत्याशियों ने उपमहापौर का चुनाव जीत लिया। वहीं, डीग नगर परिषद में भाजपा प्रत्याशी को एक भी वोट नहीं मिला।

यहां लॉटरी से बदला गणित… चली किस्मत

अजमेरः भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी को 40-40 वोट मिले। इसमें भाजपा के हेमंत सांखला के पक्ष में लॉटरी निकली।
पाली: जिले के रानी में भाजपा प्रत्याशी शैलू अग्रवाल और मारवाड़ जंक्शन में कांग्रेस के नगेंद्र सिंह गुर्जर विजयी घोषित हुए।
हमीरगढ़: पालिका में लॉटरी के जरिए भाजपा प्रत्याशी जगदीश वैष्णव और बनेड़ा पालिका में कैलाश माली के पक्ष में लॉटरी निकली।
पालीः कांग्रेस के महबूब और भाजपा के विक्रम पाल सिंह को 29-29 वोट मिले। एक वोट नोटा और एक वोट निरस्त हुआ। लॉटरी में निर्दलीय महबूब टी के पक्ष में परिणाम आया।
मूंडवाः भाजपा के दिनेश चंद्र वर्मा और दूसरे प्रत्याशी को 12-12 वोट मिले, जबकि एक वोट नोटा में गया। बराबर वोट आने पर लॉटरी हुई, जिसमें भाजपा प्रत्याशी विजयी रहे।
जहाजपुरः निर्दलीय प्रिया मीणा उपाध्यक्ष बनीं तो गुलाबपुरा में कांग्रेस ने पलटवार करते हुए उपाध्यक्ष पद पर कब्जा किया।
कुचेराः भाजपा कांग्रेस को 12-12 वोट मिले और एक वोट निरस्त हुआ। इसके बाद लॉटरी कराई गई, जिसमें भाजपा के श्रवण राम विजयी रहे।

यहां हुआ बड़ा उलटफेर

बीकानेरः महापौर कांग्रेस का, लेकिन उपमहापौर भाजपा के पंकज गहलोत चुने गए।
नागौरः सभापति का पद भाजपा ने जीता। उपसभापति में निर्दलीय मो. शरीफ कुरैशी विजयी रहे।
दांताः सीकर जिले की दांता नगरपालिका में अध्यक्ष पद भाजपा ने जीता था। उपाध्यक्ष में कांग्रेस एक वोट से जीती।
सुजानगढ़ः सभापति में भाजपा को 46 वोट मिले थे, लेकिन उपसभापति में सिर्फ 29 वोट मिले। कांग्रेस जीती।

आचार संहिता हटी

304 निकायों में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता समाप्त हो गई है। अब इन निकायों में विकास कार्य हो सकेंगे।

जयपुर समेत 5 निकायों में 25 को मतदान

जयपुर, जोधपुर, कोटा निगम में महापौर व सुकेत पालिका में अध्यक्ष पद के लिए मतदान 25 सितंबर को होंगे। उसी दिन खाटूश्यामजी पालिका में मतदान करने से शेष रही अकेली महिला पार्षद के लिए मतदान होगा। इनमें उपाध्यक्ष 26 को चुने जाएंगे। जयपुर में दो प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए हैं। श्रीविजयनगर में अध्यक्ष पद के लिए मतगणना पर 28 सितम्बर तक रोक है।

Rajasthan: 58 मामले… 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति; 23 साल पुराने पट्टे से खुली MLA की क्राइम फाइलें

ये भी पढ़ें
mla ganeshraj bansal land fraud case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Sept 2026 09:31 am

Published on:

23 Sept 2026 09:31 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: कहीं क्रॉस वोटिंग से चमकी किस्मत तो कहीं खुली लॉटरी, उपसभापति-उपाध्यक्ष चुनाव में पलटे सियासी समीकरण

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

निकाय चुनाव में कहीं बचा गढ़… कहीं ढह गया; भजनलाल-वसुंधरा-गहलोत सहित इन दिग्गजों नेताओं का रिपोर्ट कार्ड आया सामने

bhajan lal sharma vasundhara raje ashok gehlot
जयपुर

International Day of Sign Languages: राजस्थान पुलिस का बड़ा संदेश, बोलने-सुनने में असमर्थ लोगों की हर पुकार अब सुनी जाएगी

AI generated image of Sign Language
समाचार

Indian Railway News: राजस्थान में अब नहीं टकराएंगी ट्रेनें! सफल हुआ स्वदेशी ‘कवच’ का ट्रायल, जानिए कैसे काम करेगी हाइटेक तकनीक

north western railway first kavach protected track kanota bandikui trial completed
जयपुर

Deputy Mayor Election: उपमहापौर चुनाव के दिलचस्प नतीजे: कहीं बहुमत हारा, कहीं लॉटरी चली, और यहां निर्विरोध ही मार ली बाजी

Deputy Mayor Election
जयपुर

Patrika Exclusive : जयपुर में बिना बीमा दौड़ रहीं कई सरकारी बसें, हर दिन सैंकड़ों यात्रियों का सफर खतरे में! पड़ताल में बड़ा ‘खुलासा’

jaipur low floor buses running without insurance passenger safety at risk
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.