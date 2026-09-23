Rajasthan: कहीं क्रॉस वोटिंग से चमकी किस्मत तो कहीं खुली लॉटरी, उपसभापति-उपाध्यक्ष चुनाव में पलटे सियासी समीकरण

अजमेरः भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी को 40-40 वोट मिले। इसमें भाजपा के हेमंत सांखला के पक्ष में लॉटरी निकली।

पाली: जिले के रानी में भाजपा प्रत्याशी शैलू अग्रवाल और मारवाड़ जंक्शन में कांग्रेस के नगेंद्र सिंह गुर्जर विजयी घोषित हुए।

हमीरगढ़: पालिका में लॉटरी के जरिए भाजपा प्रत्याशी जगदीश वैष्णव और बनेड़ा पालिका में कैलाश माली के पक्ष में लॉटरी निकली।

पालीः कांग्रेस के महबूब और भाजपा के विक्रम पाल सिंह को 29-29 वोट मिले। एक वोट नोटा और एक वोट निरस्त हुआ। लॉटरी में निर्दलीय महबूब टी के पक्ष में परिणाम आया।

मूंडवाः भाजपा के दिनेश चंद्र वर्मा और दूसरे प्रत्याशी को 12-12 वोट मिले, जबकि एक वोट नोटा में गया। बराबर वोट आने पर लॉटरी हुई, जिसमें भाजपा प्रत्याशी विजयी रहे।

जहाजपुरः निर्दलीय प्रिया मीणा उपाध्यक्ष बनीं तो गुलाबपुरा में कांग्रेस ने पलटवार करते हुए उपाध्यक्ष पद पर कब्जा किया।

कुचेराः भाजपा कांग्रेस को 12-12 वोट मिले और एक वोट निरस्त हुआ। इसके बाद लॉटरी कराई गई, जिसमें भाजपा के श्रवण राम विजयी रहे।