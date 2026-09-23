Rajasthan Road Accident: नेशनल हाईवे पर रोडवेज बस की टक्कर से अनियंत्रित हुआ ट्रक, बाइक सवार पति-पत्नी को कुचला

जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे 52 पर रोडवेज बस ने आगे चल रहे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक अनियंत्रित हो गया और सामने से आ रही बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान रामेश्वर जाट उम्र 46 और ममता देवी पत्नी रामेश्वर जाट उम्र 44 वर्ष निवासी कोथून, तहसील चाकसू जिला जयपुर के रूप में हुई है।