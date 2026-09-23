Rajasthan BJP : रिकॉर्ड तोड़ जीत से पीएम मोदी के भरोसेमंद बनने तक, जानिए राजस्थान भाजपा के नए प्रभारी संजय भाटिया की 10 दिलचस्प बातें 

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संगठनात्मक कसावट लाने के उद्देश्य से एक बड़ा फेरबदल करते हुए राजस्थान बीजेपी के नए प्रदेश प्रभारी और सह-प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली स्थित पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय से जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय भाटिया को राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस बड़े सांगठनिक फैसले के साथ ही राजस्थान में पार्टी गतिविधियों को निचले स्तर तक मजबूत करने के लिए कविता पाटीदार और कुलजीत चहल को प्रदेश सह-प्रभारी की अहम जिम्मेदारी दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।