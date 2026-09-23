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Rajasthan BJP : संजय भाटिया बने राजस्थान बीजेपी के नए प्रभारी, कविता पाटीदार और कुलजीत चहल को मिली सह-प्रभारी की कमान

वरिष्ठ नेता संजय भाटिया को राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही कविता पाटीदार और कुलजीत चहल को प्रदेश सह-प्रभारी की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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जयपुर

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Nakul Devarshi

Sep 23, 2026

Sanjay Bhatia

Sanjay Bhatia

भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक बड़ा फेरबदल किया है। इसी क्रम में राजस्थान में नई टीम की नियुक्ति का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर वरिष्ठ नेता संजय भाटिया को राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही संगठन के कामकाज को गति देने और बूथ स्तर तक पार्टी गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए कविता पाटीदार और कुलजीत चहल को प्रदेश सह-प्रभारी की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है।

दिल्ली स्थित बीजेपी केंद्रीय कार्यालय से जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिसे आगामी निकाय व पंचायती राज चुनावों के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राजस्थान में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रही राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी संगठन के बीच बेहतर तालमेल बिठाने और कार्यकर्ताओं की बात को सीधे हाईकमान तक पहुंचाने के लिए यह नई टीम बनाई गई है। संजय भाटिया की छवि एक सुलझे हुए और सांगठनिक अनुभव से लबरेज नेता की रही है, जो अब राजस्थान के राजनीतिक और स्थानीय समीकरणों को साधने का काम करेंगे। इस नई नियुक्ति के बाद प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखने को मिल रहा है और जल्द ही तीनों नवनिर्वाचित प्रभारी जयपुर आकर संगठन पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठकों का दौर शुरू करेंगे।

राजस्थान बीजेपी के नए प्रभारी संजय भाटिया?

राजस्थान बीजेपी के नए प्रभारी बनाए गए संजय भाटिया भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ और अनुभवी रणनीतिकार माने जाते हैं। उन्होंने हरियाणा की राजनीति और केंद्रीय संगठन में लंबे समय तक विभिन्न सांगठनिक पदों पर निष्ठापूर्वक कार्य किया है।

अपनी संगठनात्मक क्षमताओं और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की कार्यशैली के कारण उन्हें राजस्थान जैसे विशाल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य का प्रभार सौंपा गया है। संजय भाटिया का मुख्य फोकस राजस्थान में बीजेपी संगठन को नए सिरे से गतिशील बनाना, विभिन्न गुटों के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करना और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक सीधे केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाना होगा।

कविता और कुलजीत सह-प्रभारी

राजस्थान के विशाल भौगोलिक विस्तार और 200 विधानसभा क्षेत्रों वाले सांगठनिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने दो सह-प्रभारियों को मैदान में उतारा है।

कविता पाटीदार: मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार को सह-प्रभारी बनाया गया है। वे अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर लगातार सक्रिय रही हैं। राजस्थान में महिला कार्यकर्ताओं और ओबीसी वोट बैंक को पार्टी से जोड़े रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है।

कुलजीत चहल: दिल्ली बीजेपी के प्रमुख नेताओं में शामिल और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) के सदस्य कुलजीत चहल को भी राजस्थान का सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। कुलजीत चहल युवा मोर्चा से उभरे नेता हैं और वे शहरी क्षेत्रों में पार्टी के सांगठनिक ढांचे को मजबूती प्रदान करने के विशेषज्ञ माने जाते हैं।

36 राज्यों में फेरबदल

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह नियुक्ति देशभर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किए गए वृहद सांगठनिक पुनर्गठन का एक अहम हिस्सा है।

भाजपा केंद्रीय कार्यालय से जारी इस सूची के माध्यम से पार्टी ने आगामी विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों की पूर्व तैयारियों की आधारशिला रख दी है। राजस्थान में सत्ता में आने के बाद से ही एक मजबूत और उत्तरदायी प्रभारी की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, ताकि सरकार और संगठन के बीच में सीधा संवाद बना रहे।

क्या पड़ेगा असर और क्या होंगी मुख्य चुनौतियां?

राजस्थान में नए प्रभारियों की नियुक्ति के बाद पार्टी के अंदर कई अहम संगठनात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। संजय भाटिया और उनकी टीम के सामने सबसे पहली और बड़ी चुनौती राज्य में प्रस्तावित पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों में पार्टी को सफलता दिलाना होगा।

इसके अतिरिक्त, नए प्रभारियों को जिला और ब्लॉक स्तर पर खाली पड़े सांगठनिक पदों को जल्द से जल्द भरना होगा। कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करना, विभिन्न संभागों (जैसे जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और भरतपुर) का नियमित दौरा करना और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रशासनिक निर्णयों का आम जनता के बीच प्रभावी प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना इस नई प्रभारी तिकड़ी की प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा।

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Updated on:

23 Sept 2026 03:24 pm

Published on:

23 Sept 2026 03:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan BJP : संजय भाटिया बने राजस्थान बीजेपी के नए प्रभारी, कविता पाटीदार और कुलजीत चहल को मिली सह-प्रभारी की कमान

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