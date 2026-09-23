Rajasthan BJP : संजय भाटिया बने राजस्थान बीजेपी के नए प्रभारी, कविता पाटीदार और कुलजीत चहल को मिली सह-प्रभारी की कमान

राजस्थान में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रही राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी संगठन के बीच बेहतर तालमेल बिठाने और कार्यकर्ताओं की बात को सीधे हाईकमान तक पहुंचाने के लिए यह नई टीम बनाई गई है। संजय भाटिया की छवि एक सुलझे हुए और सांगठनिक अनुभव से लबरेज नेता की रही है, जो अब राजस्थान के राजनीतिक और स्थानीय समीकरणों को साधने का काम करेंगे। इस नई नियुक्ति के बाद प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखने को मिल रहा है और जल्द ही तीनों नवनिर्वाचित प्रभारी जयपुर आकर संगठन पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठकों का दौर शुरू करेंगे।