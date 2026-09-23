23 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

पिछले साल जुलाई में ही भर गया बीसलपुर, इस बार सितंबर में भी खाली, जयपुर में 25 साल का मानसून रिकॉर्ड

कभी शहर और आसपास के इलाकों में बारिश ने सामान्य से कहीं ज्यादा पानी दिया तो कभी पूरा मौसम सूखे की चिंता बढ़ाता रहा। इस उतार-चढ़ाव का सीधा असर भूजल, जलाशयों और खासकर जयपुर की पेयजल व्यवस्था के प्रमुख आधार बीसलपुर बांध पर पड़ता है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Sep 23, 2026

Rajasthan Dam Update

बीसलपुर बांध का विहंगम दृृश्य, पत्रिका फोटो

Bisalpur Dam Water Level: मानसून अब विदाई की ओर है और राजधानी जयपुर में बारिश का दौर कमजोर पड़ने के साथ गर्मी ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। आसमान से बरसने वाले पानी का पिछले करीब ढाई दशक का रिकॉर्ड बताता है कि जयपुर में मानसून का मिजाज लगातार एक जैसा नहीं रहा। कभी शहर और आसपास के इलाकों में बारिश ने सामान्य से कहीं ज्यादा पानी दिया तो कभी पूरा मौसम सूखे की चिंता बढ़ाता रहा। इस उतार-चढ़ाव का सीधा असर भूजल, जलाशयों और खासकर जयपुर की पेयजल व्यवस्था के प्रमुख आधार बीसलपुर बांध पर पड़ता है।

25 साल के आंकड़ों में बड़ा उतार-चढ़ाव

केंद्रीय भूजल बोर्ड की जयपुर शहर एवं आसपास के क्षेत्र की रिपोर्ट के मुताबिक 1999 से 2023 के बीच जयपुर में औसत सालाना बारिश करीब 599.68 मिमी रही। इस अवधि में सबसे अधिक सालाना बारिश 2019 में 956 मिमीदर्ज की गई, जबकि सबसे कम बारिश 2002 में सिर्फ 237 मिमी रही। यानी दोनों वर्षों के बीच बारिश में करीब चार गुना का अंतर रहा। रिपोर्ट के अनुसार 1999 से 2002 के बीच जयपुर में लगातार कम बारिश का दौर भी देखा गया था। इसके बाद भी बारिश का मिजाज स्थिर नहीं रहा। 2010 में 750 मिमी, 2011 में 646 मिमी, 2012 में 907 मिमी, 2013 में 757 मिमी और 2018 में 827.1 मिमी बारिश दर्ज हुई। वहीं 2015 में यह आंकड़ा 512 मिमी और 2016 में 531.3 मिमी रहा। ये आंकड़े बताते हैं कि जयपुर में एक-दो साल की अच्छी बारिश के बाद कमजोर मानसून आना असामान्य नहीं है।

2025 में राजस्थान में रिकॉर्ड बारिश, 2026 ने बदला ट्रेंड


पिछला मानसून राजस्थान के लिए बेहद बारिश वाला रहा था। IMD के अनुसार जून से सितंबर 2025 के दौरान पूरे राजस्थान में 715.9 मिमी बारिश हुई, जो 1971-2020 के 435.6 मिमी के दीर्घकालीन औसत से 64 प्रतिशत अधिक थी। यह 1901 के बाद राजस्थान में मानसून की दूसरी सबसे अधिक बारिश थी। 2025 में राज्य में मानसून सामान्य समय से पहले पहुंचा और 29 जून तक पूरे राजस्थान में फैल गया था। इसके उलट 2026 में मानसून की चाल कमजोर रही। सितंबर की शुरुआत तक राजस्थान में सामान्य से करीब 21 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई थी। 3 सितंबर तक प्रदेश में 295.30 मिमी बारिश हुई थी, जबकि सामान्य बारिश 374.55 मिमी होनी चाहिए थी। मानसून के अंतिम चरण में भी गतिविधियां कमजोर रहने की स्थिति बनी रही।

बीसलपुर पर सीधा असर, अभी पूरी क्षमता से दूर

कमजोर बारिश का असर बीसलपुर बांध पर भी दिखाई दे रहा है। यह बांध जयपुर, अजमेर और टोंक की पेयजल व्यवस्था का प्रमुख स्रोत है। 18 सितंबर को बांध का जलस्तर 314.05 आरएल मीटर दर्ज किया गया और यह अपनी कुल भराव क्षमता का करीब 73.98 प्रतिशत भरा था। इससे पहले बारिश थमने के कारण बांध का जलस्तर लगातार घट रहा था। सितंबर में कैचमेंट क्षेत्र में बारिश के बाद एक सेंटीमीटर की मामूली बढ़ोतरी हुई। पिछले साल की स्थिति इससे बिल्कुल अलग थी। जुलाई 2025 में बीसलपुर में पानी इसकी कुल क्षमता का करीब 66 प्रतिशत था और अधिकारियों के अनुसार 2025 में बांध जुलाई में ही भर गया था तथा मानसून के दौरान गेट भी खोले गए थे। जयपुर के लिए यह अंतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मानसून की अच्छी बारिश केवल तत्काल गर्मी और पानी की समस्या कम नहीं करती, बल्कि भूजल रिचार्ज और अगले गर्मी के मौसम के लिए जल उपलब्धता भी तय करती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Sept 2026 01:14 pm

Published on:

23 Sept 2026 01:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / पिछले साल जुलाई में ही भर गया बीसलपुर, इस बार सितंबर में भी खाली, जयपुर में 25 साल का मानसून रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Road Accident: नेशनल हाईवे पर रोडवेज बस की टक्कर से अनियंत्रित हुआ ट्रक, बाइक सवार पति-पत्नी को कुचला

Jaipur Road Accident
जयपुर

RAJASTHAN: फंस गए कांग्रेस विधायक चेतन पटेल, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज, गरमाई सियासत

PATRIKA PHOTO
जयपुर

अक्टूबर में घूमने का बना लो प्लान! 2 अक्टूबर से छुट्टियों का सिलसिला, आभानेरी से जोधपुर तक ये रहेंगे खास मौके

public holiday
जयपुर

Jaipur: फोन हैंग हुआ… ठीक होते ही 3.75 लाख गायब! खतरनाक है साइबर ठगी का ये नया तरीका

Rajasthan Cyber Fraud, Online Scam Rajasthan, WhatsApp Scam,
जयपुर

Rajasthan Politics: अब सबकी नजरें जयपुर, कोटा और जोधपुर के निगम महापौर चुनाव पर, 6 निगमों में भाजपा का रहा पलड़ा भारी

jaipur mayor election 2026 four candidates in fray including independents
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.