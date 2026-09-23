पिछले साल जुलाई में ही भर गया बीसलपुर, इस बार सितंबर में भी खाली, जयपुर में 25 साल का मानसून रिकॉर्ड

कमजोर बारिश का असर बीसलपुर बांध पर भी दिखाई दे रहा है। यह बांध जयपुर, अजमेर और टोंक की पेयजल व्यवस्था का प्रमुख स्रोत है। 18 सितंबर को बांध का जलस्तर 314.05 आरएल मीटर दर्ज किया गया और यह अपनी कुल भराव क्षमता का करीब 73.98 प्रतिशत भरा था। इससे पहले बारिश थमने के कारण बांध का जलस्तर लगातार घट रहा था। सितंबर में कैचमेंट क्षेत्र में बारिश के बाद एक सेंटीमीटर की मामूली बढ़ोतरी हुई। पिछले साल की स्थिति इससे बिल्कुल अलग थी। जुलाई 2025 में बीसलपुर में पानी इसकी कुल क्षमता का करीब 66 प्रतिशत था और अधिकारियों के अनुसार 2025 में बांध जुलाई में ही भर गया था तथा मानसून के दौरान गेट भी खोले गए थे। जयपुर के लिए यह अंतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मानसून की अच्छी बारिश केवल तत्काल गर्मी और पानी की समस्या कम नहीं करती, बल्कि भूजल रिचार्ज और अगले गर्मी के मौसम के लिए जल उपलब्धता भी तय करती है।