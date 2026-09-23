Rajasthan Politics: अब सबकी नजरें जयपुर, कोटा और जोधपुर के निगम महापौर चुनाव पर, 6 निगमों में भाजपा का रहा पलड़ा भारी

इन तीन निगमों से पहले प्रदेश के सात नगर निगमों में महापौर चुनाव हो चुके हैं। इनमें भाजपा ने छह और कांग्रेस ने एक महापौर पद जीता है। अजमेर, अलवर, पाली और उदयपुर में भाजपा ने मतदान के जरिए जीत दर्ज की, जबकि भरतपुर और भीलवाड़ा में भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। बीकानेर में कांग्रेस ने महापौर पद हासिल किया।

अब जयपुर, जोधपुर और कोटा के नतीजों के साथ प्रदेश के सभी 10 नगर निगमों की तस्वीर पूरी हो जाएगी। 25 सितंबर का दिन इसलिए खास होगा कि तीनों शहरों में महापौर की कुर्सी का फैसला होगा, जबकि 26 सितंबर को उपमहापौर चुनाव के बाद इन निगमों की नई राजनीतिक तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी।