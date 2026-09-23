Deputy Mayor Election: उपमहापौर चुनाव के दिलचस्प नतीजे: कहीं बहुमत हारा, कहीं लॉटरी चली, और यहां निर्विरोध ही मार ली बाजी

बीकानेर नगर निगम में सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला। महापौर पद कांग्रेस के अनिल कल्ला के पास है और निगम में कांग्रेस के 42 पार्षद हैं, लेकिन उपमहापौर पद भाजपा के पंकज गहलोत ने जीत लिया। गहलोत को 40 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी नसीम बानो को 38 वोट मिले। एक वोट नोटा और एक वोट निरस्त हुआ। कांग्रेस के घोषित संख्या बल की तुलना में उसके प्रत्याशी को चार वोट कम मिले। इसी अंतर ने पूरा समीकरण बदल दिया। नतीजा आते ही भाजपा समर्थकों ने जश्न मनाया। इस तरह बीकानेर में महापौर और उपमहापौर अलग-अलग दलों के हो गए।