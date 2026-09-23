International Day of Sign Languages: राजस्थान पुलिस का बड़ा संदेश, बोलने-सुनने में असमर्थ लोगों की हर पुकार अब सुनी जाएगी

AI generated image of Sign Language
आज 23 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस (International Day of Sign Languages) पर राजस्थान पुलिस ने एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण संदेश जारी किया है। पुलिस ने कहा है कि वह हर नागरिक के साथ आसान और संवेदनशील संवाद स्थापित करने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। बोलने और सुनने में असमर्थ दिव्यांगजनों की मदद के लिए 112 डायल करने की अपील की गई है। पोस्ट में साफ लिखा गया है – “अनकहे शब्दों के मर्म को पहचानें, Sign Language से संवाद को आसान बनाएं!” और “हम सबकी सुनते हैं, हर आवाज़ सुनने के लिए राजस्थान पुलिस संकल्पबद्ध है।” बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते तो भी 112 डायल करो। पुलिस आपकी लोकेशन पकड़ लेगी और मदद पहुंच जाएगी।
यह अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पर राजस्थान पुलिस का आधिकारिक जागरूकता अभियान है। इसका मकसद बधिर और गूंगे (hearing & speech impaired) दिव्यांगजनों तक पुलिस सेवाओं को आसानी से पहुंचाना और सांकेतिक भाषा के जरिए बेहतर संवाद सुनिश्चित करना है।
राजस्थान पुलिस International Day of Sign Languages पर ये बता रही है कि वे सांकेतिक भाषा को समझकर संवाद आसान बनाएंगे, ताकि कोई भी दिव्यांगजन अनसुना न रहे।
112 पहले से ही सभी के लिए खुला है। पुलिस कर्मियों को सांकेतिक भाषा का बेसिक ट्रेनिंग देने का काम कई जगहों पर चल रहा है।पूरी तरह dedicated Video Call Sign Language Interpreter सिस्टम अभी सीमित स्तर पर है, लेकिन पुलिस संवेदनशील तरीके से हैंडल करने का वादा कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
समाचार
ट्रेंडिंग