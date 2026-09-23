एसडीएम थप्पड़ कांड में नरेश मीणा जेल से जमानत पर रिहा, बोले- ‘खुद को रोक नहीं सका’

टोंक। राजस्थान के चर्चित एसडीएम थप्पड़ कांड में आरोपी नरेश मीणा को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बुधवार को टोंक जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आते ही समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। महिलाओं ने आरती उतारी और तिलक लगाकर नरेश मीणा का अभिनंदन किया। इस दौरान समर्थकों में उत्साह नजर आया। रिहाई के बाद नरेश मीणा ने मीडिया से बातचीत कर अपनी प्रतिक्रिया दी और न्यायपालिका पर भरोसा जताया।