निवाई पालिका उपाध्यक्ष चुनाव: 20-20 पर अटकी जीत, पर्ची ने खोला राज.. बच्चे के हाथ से निकली भाजपा की जीत

Niwai Nagar Palika election: टोंक। निवाई नगर पालिका उपाध्यक्ष पद के चुनाव में मंगलवार को मुकाबला ऐसा फंसा कि जीत और हार का फैसला मतों से भी नहीं हो सका। भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी को 20-20 मत मिलने के बाद मामला बराबरी पर अटक गया। इसके बाद जीत का फैसला पर्ची से कराने का निर्णय हुआ। रिटर्निंग ऑफिसर एवं एसडीएम गंभीर सिंह ने दोनों प्रत्याशियों की मौजूदगी में एक बच्चे को बुलाया और उससे पर्ची उठवाई। पर्ची खुली तो उसमें भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र कुमार जैन का नाम था। नाम सामने आते ही भाजपा खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई और जितेंद्र कुमार जैन को पालिका उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित कर दिया गया।