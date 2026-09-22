22 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बीकानेर

Bikaner Deputy Mayor Election: BJP के ‘गहलोत’ बने डिप्टी मेयर, कांग्रेस के मास्टरप्लान पर भारी पड़ा ‘ऑपरेशन लोटस’

बीकानेर में भाजपा के पंकज गहलोत बने डिप्टी मेयर। चुनाव के दौरान पुलिस-नेताओं में धक्का-मुक्की और हंगामा। जानिए पूरी रिपोर्ट।
3 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Nakul Devarshi

Sep 22, 2026

bikaner deputy mayor bjp pankaj gehlot wins congress strategy fails

BJP Pankaj Gehlot - File PIC

राजस्थान के बीकानेर नगर निगम में उप-महापौर चुनाव के नतीजों ने प्रदेश की राजनीति में नया ट्विस्ट खड़ा कर दिया है। 80 सदस्यीय बोर्ड में केवल 27 पार्षदों का संख्याबल होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रत्याशी पंकज गहलोत ने शानदार जीत हासिल करते हुए बीकानेर के नए उप-महापौर की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया है। पंकज गहलोटी को जहां कुल 40 वोट मिले, वहीं प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी नसीम बानो को 38 वोट मिले। इस तरह से पंकज गहलोत ने मुकाबला 2 वोट के अंतर से जीत लिया।

इस जीत के साथ ही कांग्रेस पार्टी का उप-महापौर बनाने का मास्टरप्लान पूरी तरह ध्वस्त हो गया। कांग्रेस ने अधिकृत रूप से वार्ड 66 की पार्षद नसीम बानो को मैदान में उतारा था और अपने अन्य बागी प्रत्याशियों के फॉर्म वापस भी करवा लिए थे, लेकिन वे अपने कुनबे को एकजुट रखने में नाकाम रहे। वहीं, मतदान की प्रक्रिया के दौरान नगर निगम परिसर में पुलिस-प्रशासन, कांग्रेस नेताओं और भाजपा विधायक जेठानंद व्यास के बीच भारी नोकझोंक, धक्का-मुक्की और तीखा राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला।

पंकज गहलोत के सिर सजा 'ताज'

बीकानेर नगर निगम में महापौर की कुर्सी कांग्रेस के खाते में जाने के बाद भाजपा ने उप-महापौर चुनाव में रणनीतिक बिसात बिछाई थी। पार्टी ने वार्ड 51 से पार्षद पंकज गहलोत को अपना उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस के पास संख्याबल ज्यादा होने के बावजूद मतदान के बाद जब नतीजे आए तो पंकज गहलोत विजेता घोषित किए गए। भाजपा नेताओं ने इस जीत को कार्यकर्ताओं की मेहनत और कांग्रेस के अंदरूनी असंतोष का नतीजा बताया है।

फेल हुई कांग्रेस की रणनीति

उप-महापौर चुनाव में कांग्रेस की रणनीति पूरी तरह फेल साबित हुई। कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष यशपाल गहलोत बागी होकर नामांकन भरने वाले पार्षदों को साथ लेकर निगम पहुंचे थे और अधिकृत प्रत्याशी नसीम बानो के समर्थन में 5 अन्य प्रत्याशियों के नाम वापस भी करवाए गए थे। पूर्व मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला की मौजूदगी में सभी को एकजुट करने का प्रयास किया गया था, लेकिन गुप्त मतदान के दौरान हुई क्रॉस-वोटिंग ने कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

मतदान केंद्र के बाहर हाई-वोल्टेज ड्रामा

मतदान प्रक्रिया के दौरान नगर निगम परिसर में उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष यशपाल गहलोत एक पार्षद का एंट्री कार्ड देने अंदर जाने लगे। मौके पर तैनात पुलिस अधिकारियों ने उन्हें मुख्य द्वार पर रोक दिया, जिससे तीखी कहासुनी हो गई। बहस बढ़ने पर पुलिसकर्मियों ने यशपाल गहलोत को परिसर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस दौरान पूर्व मंत्री बी. डी. कल्ला ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सख्त रवैये के कारण परिसर में काफी देर तक हंगामा चलता रहा।

भड़के BJP विधायक जेठानंद व्यास: 'तानाशाही बर्दाश्त नहीं'

इसी हंगामे के बीच भाजपा विधायक जेठानंद व्यास भी नगर निगम पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनकी गाड़ी को मुख्य गेट पर रोक दिया। इस पर विधायक जेठानंद व्यास बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि "बीकानेर में कांग्रेस का मेयर बनते ही प्रशासनिक तानाशाही शुरू हो गई है। जब मेरी गाड़ी को बाहर रोका जा सकता है तो आम जनता का क्या होगा?" विधायक ने पुलिस अधिकारियों से नाराजगी जताते हुए निष्पक्षता से काम करने की सख्त हिदायत दी।

अब दिखेगी अनोखी 'पावर शेयरिंग'

इस चुनाव परिणाम के बाद बीकानेर नगर निगम में एक बेहद दिलचस्प राजनीतिक समीकरण बन गया है। अब बीकानेर में मेयर कांग्रेस पार्टी का है, जबकि डिप्टी मेयर भाजपा के पंकज गहलोत बन चुके हैं। शहर के विकास कार्यों और आगामी बोर्ड बैठकों में दो अलग-अलग विचारधाराओं वाले जन प्रतिनिधियों के बीच तालमेल बैठाना एक बड़ी चुनौती होगा। स्थानीय राजनीति के जानकारों का कहना है कि बीकानेर की जनता को अब नगर निगम में कड़ा मुकाबला और खींचतान देखने को मिलेगी।

राजस्थान को मिले 5 ‘करोड़पति’ मेयर, ज़मीन-जायदाद समेत कुल संपत्ति करोड़ों में, क्या जानते हैं सबसे अमीर कौन?

ये भी पढ़ें
rajasthan got 5 crorepati mayors sumanlata agrawal top asset list

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Sept 2026 04:43 pm

Published on:

22 Sept 2026 04:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Bikaner Deputy Mayor Election: BJP के ‘गहलोत’ बने डिप्टी मेयर, कांग्रेस के मास्टरप्लान पर भारी पड़ा ‘ऑपरेशन लोटस’

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bikaner Deputy Mayor Election:  BJP ने ‘गहलोत’ को बनाया प्रत्याशी, क्या होगा बड़ा उलटफेर? चर्चा में दिलचस्प मुकाबला

bikaner deputy mayor election bjp nominates pankaj gehlot congress 4 forms
बीकानेर

Bikaner New Mayor: कौन हैं अनिल कल्ला, जो बन गए बीकानेर के 5वें महापौर, जानिए पूरा प्रोफ़ाइल

Bikaner New Mayor Anil Kalla Full Profile
बीकानेर

Bikaner New Mayor : बीकानेर को मिला नया मेयर, पूर्व मंत्री बीडी कल्ला के भतीजे अनिल कल्ला को शहर की कमान

Bikaner New Mayor Anil Kalla
बीकानेर

Bikaner Crime: बकरी चोरी के विवाद में वारदात, सोते हुए दंपती पर चढ़ा दिया डंपर, पति की मौत, पत्नी वेंटिलेटर पर

bikaner murder news
बीकानेर

पंचायत चुनाव से पहले बड़ा फैसला: राजस्थान के 472 स्कूलों की बदलेगी सूरत, आपके जिले में कितना बजट मिला?

rajasthan school renovation
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.