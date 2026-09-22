Bikaner Deputy Mayor Election: BJP के ‘गहलोत’ बने डिप्टी मेयर, कांग्रेस के मास्टरप्लान पर भारी पड़ा ‘ऑपरेशन लोटस’

राजस्थान के बीकानेर नगर निगम में उप-महापौर चुनाव के नतीजों ने प्रदेश की राजनीति में नया ट्विस्ट खड़ा कर दिया है। 80 सदस्यीय बोर्ड में केवल 27 पार्षदों का संख्याबल होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रत्याशी पंकज गहलोत ने शानदार जीत हासिल करते हुए बीकानेर के नए उप-महापौर की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया है। पंकज गहलोटी को जहां कुल 40 वोट मिले, वहीं प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी नसीम बानो को 38 वोट मिले। इस तरह से पंकज गहलोत ने मुकाबला 2 वोट के अंतर से जीत लिया।