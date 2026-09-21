Bikaner New Mayor: कौन हैं अनिल कल्ला, जो बन गए बीकानेर के 5वें महापौर, जानिए पूरा प्रोफ़ाइल

80 सदस्यों वाले बीकानेर नगर निगम के सदन में इस बार का मुकाबला सिर्फ वोटों की गिनती तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह राजनीतिक कौशल, विधायकों के रणनीति प्रबंधन और बाड़ाबंदी के कड़े पहरे की परीक्षा भी थी। पार्षदों की खरीद-फरोख्त (हॉर्स-ट्रेडिंग) और विरोधी गुट की ओर से की जाने वाली संभावित सेंधमारी से बचाने के लिए दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने-अपने उम्मीदवारों और नवनिर्वाचित पार्षदों की कड़ी बाड़ाबंदी कर रखी थी।