Bikaner Election LIVE Updates : लूणकरणसर में कांग्रेस को झटका, BJP की ‘एकतरफा’ जीत- नगरपालिका को मिला पहला अध्यक्ष

राजस्थान के बीकानेर जिले की स्थानीय राजनीति और बीकानेर नगर निगम की सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी, इसका फैसला आज हो रहा है। बीकानेर नगर निगम के 5वें महापौर को चुनने के लिए गांधी म्यूनिसिपल सभागार में सुबह 10 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो दोपहर 2 बजे तक लगातार जारी रहेगी। मतदान का समय समाप्त होते ही मतगणना की प्रक्रिया बिना किसी देरी के शुरू कर दी जाएगी और अगले कुछ ही घंटों के भीतर आधिकारिक नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। इस चुनावी मुकाबले में कांग्रेस की तरफ से अनिल कल्ला और भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुरेंद्र सिंह शेखावत आमने-सामने हैं।