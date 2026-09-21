Bikaner Election LIVE Updates : लूणकरणसर में कांग्रेस को झटका, BJP की ‘एकतरफा’ जीत- नगरपालिका को मिला पहला अध्यक्ष

लूणकरणसर नगर पालिका के पहले अध्यक्ष बने चंद्रमोहन डाल
राजस्थान के बीकानेर जिले की स्थानीय राजनीति और बीकानेर नगर निगम की सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी, इसका फैसला आज हो रहा है। बीकानेर नगर निगम के 5वें महापौर को चुनने के लिए गांधी म्यूनिसिपल सभागार में सुबह 10 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो दोपहर 2 बजे तक लगातार जारी रहेगी। मतदान का समय समाप्त होते ही मतगणना की प्रक्रिया बिना किसी देरी के शुरू कर दी जाएगी और अगले कुछ ही घंटों के भीतर आधिकारिक नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। इस चुनावी मुकाबले में कांग्रेस की तरफ से अनिल कल्ला और भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुरेंद्र सिंह शेखावत आमने-सामने हैं।
बीकानेर रेगिस्तान की सियासी चौपालों से लेकर शहर के अंदरूनी बाज़ारों तक हर कोई इस बात को लेकर उत्सुक है कि क्या 42 सीटों का स्पष्ट बहुमत हासिल करने वाली कांग्रेस अपना बोर्ड बनाएगी या फिर 27 सीटों वाली बीजेपी क्रॉस वोटिंग और निर्दलीयों के भरोसे बाजी पलटने में कामयाब हो पाएगी।
80 सदस्यों वाले बीकानेर नगर निगम के सदन में इस बार का मुकाबला सिर्फ वोटों की गिनती तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक कौशल, विधायकों के रणनीति प्रबंधन और बाड़ाबंदी के कड़े पहरे की परीक्षा भी है। पार्षदों की खरीद-फरोख्त (हॉर्स-ट्रेडिंग) और विरोधी गुट की ओर से की जाने वाली संभावित सेंधमारी से बचाने के लिए दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने-अपने उम्मीदवारों और नवनिर्वाचित पार्षदों की कड़ी बाड़ाबंदी कर रखी थी।
लूनकरणसर नगरपालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी चंद्रमोहन ने 23 मत प्राप्त कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के गणेशनाथ (12 मत) को पराजित किया, जिससे कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा के गृह विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व स्थापित हुआ है। लूणकरणसर नगर पालिका के इतिहास में पहला और वर्तमान बोर्ड भारतीय जनता पार्टी (BJP) का ही बना है। कुल 35 वार्डों में से 23 वार्ड जीतकर भाजपा ने स्पष्ट बहुमत के साथ यहाँ नगर पालिका के पहले बोर्ड पर अपना परचम फहराया है। इससे पहले यहाँ कोई नगर पालिका बोर्ड अस्तित्व में नहीं था।
बीकानेर नगर निगम चुनाव के परिणाम आने के तुरंत बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस ने अपने-अपने समर्थक पार्षदों को शहर से दूर सुरक्षा घेरे में भेज दिया था।
80 वार्डों वाले बीकानेर नगर निगम में किसी भी पार्टी को अपना महापौर बनाने के लिए मैजिक नंबर यानी 41 पार्षदों के समर्थन की जरूरत होती है।
हालांकि कांग्रेस के पास बहुमत है, लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी गुटबाजी और बगावती तेवरों (जैसे नवरतन डागा द्वारा अलग तेवर दिखाए जाने) की वजह से बीजेपी को गुप्त मतदान में क्रॉस वोटिंग की उम्मीद नजर आ रही है। इसी वजह से 10 निर्दलीय और 1 आरएलपी पार्षद का वोट भी बेहद कीमती हो गया है।
बीकानेर को वर्ष 2008 में नगर परिषद से अपग्रेड करके नगर निगम का दर्जा दिया गया था। इसके बाद से अब तक शहर को 4 महापौर मिल चुके हैं:
अब तक के इतिहास में दो बार कांग्रेस (मकसूद अहमद व भवानी शंकर शर्मा) और दो बार बीजेपी (नारायण चोपड़ा व सुशीला कंवर) के महापौर सत्ता संभाल चुके हैं। आज के नतीजों के बाद बीकानेर के इतिहास में किसी एक दल के महापौरों की संख्या बढ़कर 3 हो जाएगी।
बीकानेर के नगरीय निकाय चुनावों के पिछले 32 वर्षों (1994 से 2026) के इतिहास को देखें तो कुल 7 निकाय चुनावों में 445 पार्षद चुनकर सदन पहुंचे हैं। इनमें बीजेपी के 198 और कांग्रेस के 165 पार्षद रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी का दबदबा रहा है।
लेकिन 2026 के इस चुनाव में कांग्रेस ने 42 सीटें जीतकर 17 साल बाद (वर्ष 2009 के बाद) बीजेपी पर इतनी बड़ी और स्पष्ट बढ़त बनाई है। इससे पहले 2009 में 60 वार्डों में से कांग्रेस ने 34 सीटें जीती थीं। 32 सालों में बीकानेर सदन का आकार 55 वार्डों से बढ़कर 80 वार्डों तक पहुंच गया है।
बीकानेर नगर निगम के साथ-साथ जिले की 6 प्रमुख नगर पालिकाओं में भी आज 21 सितंबर को ही पालिका अध्यक्षों का चुनाव हो रहा है:
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