21 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बीकानेर

Bikaner Election LIVE Updates : लूणकरणसर में कांग्रेस को झटका, BJP की ‘एकतरफा’ जीत- नगरपालिका को मिला पहला अध्यक्ष

बीकानेर नगर निगम में आज 21 सितंबर 2026 को नए महापौर का फैसला हो रहा है। कांग्रेस के अनिल कल्ला और भाजपा के सुरेंद्र सिंह शेखावत आमने-सामने हैं। लूनकरणसर नगरपालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी चंद्रमोहन ने 23 मत प्राप्त कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है।
5 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Nakul Devarshi

Sep 21, 2026

bikaner mayor election 2026 live update

लूणकरणसर नगर पालिका के पहले अध्यक्ष बने चंद्रमोहन डाल

राजस्थान के बीकानेर जिले की स्थानीय राजनीति और बीकानेर नगर निगम की सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी, इसका फैसला आज हो रहा है। बीकानेर नगर निगम के 5वें महापौर को चुनने के लिए गांधी म्यूनिसिपल सभागार में सुबह 10 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो दोपहर 2 बजे तक लगातार जारी रहेगी। मतदान का समय समाप्त होते ही मतगणना की प्रक्रिया बिना किसी देरी के शुरू कर दी जाएगी और अगले कुछ ही घंटों के भीतर आधिकारिक नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। इस चुनावी मुकाबले में कांग्रेस की तरफ से अनिल कल्ला और भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुरेंद्र सिंह शेखावत आमने-सामने हैं।

बीकानेर रेगिस्तान की सियासी चौपालों से लेकर शहर के अंदरूनी बाज़ारों तक हर कोई इस बात को लेकर उत्सुक है कि क्या 42 सीटों का स्पष्ट बहुमत हासिल करने वाली कांग्रेस अपना बोर्ड बनाएगी या फिर 27 सीटों वाली बीजेपी क्रॉस वोटिंग और निर्दलीयों के भरोसे बाजी पलटने में कामयाब हो पाएगी।

80 सदस्यों वाले बीकानेर नगर निगम के सदन में इस बार का मुकाबला सिर्फ वोटों की गिनती तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक कौशल, विधायकों के रणनीति प्रबंधन और बाड़ाबंदी के कड़े पहरे की परीक्षा भी है। पार्षदों की खरीद-फरोख्त (हॉर्स-ट्रेडिंग) और विरोधी गुट की ओर से की जाने वाली संभावित सेंधमारी से बचाने के लिए दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने-अपने उम्मीदवारों और नवनिर्वाचित पार्षदों की कड़ी बाड़ाबंदी कर रखी थी।

लूणकरणसर में BJP की धमाकेदार जीत

लूनकरणसर नगरपालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी चंद्रमोहन ने 23 मत प्राप्त कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के गणेशनाथ (12 मत) को पराजित किया, जिससे कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा के गृह विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व स्थापित हुआ है। लूणकरणसर नगर पालिका के इतिहास में पहला और वर्तमान बोर्ड भारतीय जनता पार्टी (BJP) का ही बना है। कुल 35 वार्डों में से 23 वार्ड जीतकर भाजपा ने स्पष्ट बहुमत के साथ यहाँ नगर पालिका के पहले बोर्ड पर अपना परचम फहराया है। इससे पहले यहाँ कोई नगर पालिका बोर्ड अस्तित्व में नहीं था।

LIVE UPDATES

  • बीकानेर में मेयर चुनाव का मतदान शुरू कांग्रेस के अनिल कल्ला और BJP के सुरेंद्र सिंह शेखावत में मुकाबला, निर्दलीय पार्षदों के रुख पर टिकी सियासी निगाहें, बाड़ेबंदी के बाद बीकानेर पहुंचे पार्षद, महापौर चुनाव को लेकर नगर निगम में बढ़ी सियासी हलचल, मतदान के बाद होगी मतगणना, सामने आएगा नया मेयर
  • भाजपा के चंद्रमोहन बने लूनकरणसर के पहले नगरपालिका अध्यक्ष, 23 मत मिले चंद्रमोहन को, कांग्रेस के गणेशनाथ को मिले 12 मत, कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा के विधानसभा क्षेत्र में खिला कमल
  • श्रीडूंगरगढ़ कांग्रेस के सभी 15 पार्षद पहुंचे मतदान करने, पूर्व विधायक मंगलाराम गोदारा लेकर पहुंचे मतदान करवाने, विकाश मंच का एक पार्षद व माकपा का एक पार्षद अभी तक नहीं पहुंचा मतदान करने
  • नोखा: नोखा पालिका अध्यक्ष मतदान प्रक्रिया जारी, नगर पालिका के चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, बिना आईडी के किसी को भी प्रवेश की इजाजत नहीं, रिटर्निंग अधिकारी प्रिया बजाज की मौजूदगी में पार्षद कर रहे हैं मतदान, पालिका परिसर और बाहर पुलिस के अधिकारियों ने कानून व्यवस्था कड़ी की, सीओ जरनैल सिंह, सीआई गोविंद सिंह चारण, पांचू सीआई ईश्वर चारों तरफ यातायात व्यवस्था डाइवर्ट किया गया
  • नोखा: नगर पालिका चुनाव का मतदान शुरू, विकास मंच के आठ पार्षदों ने किया मतदान, विकास मंच के चेयरमैन प्रत्याशी बजरंग सोनी ने अपना वोट डाला, निवर्तमान पालिकाध्यक्ष अध्यक्ष नारायण झंवर ने संभाली कमान, सुनील संचेती, मुन्नीलाल गौड़, सीमा सुथार, जगदीश मांझू ओर अन्य ने किया मतदान, मंच सुप्रीमो कन्हैयालाल झंवर के नेतृत्व में पार्षदों को मतदान करने लाया जा रहा ललित झंवर सहित विश्वस्त कार्यकर्ता चार चार के बैच में ला रहे पार्षदों को

जैसलमेर और जोधपुर की बाड़ाबंदी से सीधे गांधी म्यूनिसिपल सभागार पहुंचे पार्षद

बीकानेर नगर निगम चुनाव के परिणाम आने के तुरंत बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस ने अपने-अपने समर्थक पार्षदों को शहर से दूर सुरक्षा घेरे में भेज दिया था।

  • कांग्रेस का खेमा: कांग्रेस के 42 पार्षद और उनके समर्थक पिछले कुछ दिनों से जैसलमेर के लग्जरी रिजॉर्ट्स में ठहरे हुए थे।
  • बीजेपी का खेमा: वहीं, भारतीय जनता पार्टी के 27 पार्षद जोधपुर के रिजॉर्ट में बाड़ाबंदी में रहे।
  • कड़ी सुरक्षा में वोटिंग: सोमवार सुबह दोनों दलों की बसें कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच सीधे मतदान केंद्र यानी गांधी म्यूनिसिपल सभागार पहुंचीं। वोट डालने के बाद पार्षदों को मतगणना प्रक्रिया पूरी होने तक सुरक्षा घेरे में ही रखा जाएगा।

42 बनाम 27 का गणित: बहुमत कांग्रेस के पास, फिर भी निर्दलीय और आरएलपी पर क्यों टिकी हैं नजरें?

80 वार्डों वाले बीकानेर नगर निगम में किसी भी पार्टी को अपना महापौर बनाने के लिए मैजिक नंबर यानी 41 पार्षदों के समर्थन की जरूरत होती है।

  • कांग्रेस: 42 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। कागजों पर कांग्रेस प्रत्याशी अनिल कल्ला की जीत पूरी तरह पक्की मानी जा रही है।
  • बीजेपी: 27 सीटों के साथ संख्याबल में पीछे है।
  • अन्य खिलाड़ी: 10 निर्दलीय पार्षद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) का 1 पार्षद निर्वाचित होकर आया है।

हालांकि कांग्रेस के पास बहुमत है, लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी गुटबाजी और बगावती तेवरों (जैसे नवरतन डागा द्वारा अलग तेवर दिखाए जाने) की वजह से बीजेपी को गुप्त मतदान में क्रॉस वोटिंग की उम्मीद नजर आ रही है। इसी वजह से 10 निर्दलीय और 1 आरएलपी पार्षद का वोट भी बेहद कीमती हो गया है।

बीकानेर को मिलेगा 5वां महापौर: जानिए अब तक का ऐतिहासिक रिकॉर्ड

बीकानेर को वर्ष 2008 में नगर परिषद से अपग्रेड करके नगर निगम का दर्जा दिया गया था। इसके बाद से अब तक शहर को 4 महापौर मिल चुके हैं:

  1. मकसूद अहमद (2008): तत्कालीन सभापति, जिन्हें नगर निगम बनने पर पहला महापौर बनने का गौरव प्राप्त हुआ।
  2. भवानी शंकर शर्मा (2009): कांग्रेस पार्टी से बीकानेर के दूसरे महापौर चुने गए।
  3. नारायण चोपड़ा (2014): भारतीय जनता पार्टी से तीसरे महापौर बने।
  4. सुशीला कंवर राजपुरोहित (2019): भाजपा की ओर से चौथी महापौर निर्वाचित हुईं।

अब तक के इतिहास में दो बार कांग्रेस (मकसूद अहमद व भवानी शंकर शर्मा) और दो बार बीजेपी (नारायण चोपड़ा व सुशीला कंवर) के महापौर सत्ता संभाल चुके हैं। आज के नतीजों के बाद बीकानेर के इतिहास में किसी एक दल के महापौरों की संख्या बढ़कर 3 हो जाएगी।

32 साल का चुनावी इतिहास: 17 साल बाद कांग्रेस ने बनाई स्पष्ट बढ़त

बीकानेर के नगरीय निकाय चुनावों के पिछले 32 वर्षों (1994 से 2026) के इतिहास को देखें तो कुल 7 निकाय चुनावों में 445 पार्षद चुनकर सदन पहुंचे हैं। इनमें बीजेपी के 198 और कांग्रेस के 165 पार्षद रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी का दबदबा रहा है।

लेकिन 2026 के इस चुनाव में कांग्रेस ने 42 सीटें जीतकर 17 साल बाद (वर्ष 2009 के बाद) बीजेपी पर इतनी बड़ी और स्पष्ट बढ़त बनाई है। इससे पहले 2009 में 60 वार्डों में से कांग्रेस ने 34 सीटें जीती थीं। 32 सालों में बीकानेर सदन का आकार 55 वार्डों से बढ़कर 80 वार्डों तक पहुंच गया है।

बीकानेर जिले की 6 नगर पालिकाओं में भी आज ही चुने जाएंगे नए अध्यक्ष

बीकानेर नगर निगम के साथ-साथ जिले की 6 प्रमुख नगर पालिकाओं में भी आज 21 सितंबर को ही पालिका अध्यक्षों का चुनाव हो रहा है:

  • कौन-कौन सी पालिकाएं शामिल हैं? देशनोक, नोखा, नापासर, श्रीडूंगरगढ़, लूणकरनसर और खाजूवाला नगर पालिका।
  • वोटिंग का समय: सभी संबंधित नगर पालिका कार्यालयों में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही वोट डाले जा रहे हैं।
  • त्वरित नतीजे: दोपहर 2 बजे के बाद तुरंत मतगणना होगी और शाम तक सभी 6 नगर पालिकाओं के नए अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी।

Jaipur Mayor Election: भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत, फिर मेयर बनाने का दावा क्यों ठोक रही कांग्रेस? जानिए Inside Story

ये भी पढ़ें
jaipur mayor election bjp vs congress Inside story majority math

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Sept 2026 12:26 pm

Published on:

21 Sept 2026 12:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Bikaner Election LIVE Updates : लूणकरणसर में कांग्रेस को झटका, BJP की ‘एकतरफा’ जीत- नगरपालिका को मिला पहला अध्यक्ष

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बीकानेर क्राइम: दंपती पर चढ़ाया डंपर, पति की मौत, पत्नी जिंदगी और मौत से लड़ रही

bikaner murder news
बीकानेर

पंचायत चुनाव से पहले बड़ा फैसला: राजस्थान के 472 स्कूलों की बदलेगी सूरत, आपके जिले में कितना बजट मिला?

rajasthan school renovation
बीकानेर

Bikaner News: पीबीएम कार्मिक के साथ मारपीट पर बवाल, धरने पर बैठा नर्सिंग स्टाफ, पुलिस जाब्ता तैनात

bikaner pbm
बीकानेर

Rajasthan Nikay Chunav : बीकानेर में BJP को झटका, कांग्रेस का मेयर बनना तय! जानिए कैसे बदला सियासी गणित?

bikaner nagar nigam election congress victory bjp setback
बीकानेर

बीकानेर सड़क हादसा: तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर, मासूम समेत 2 की मौत, सेवादारों ने निकाले शव

bikaner road accident
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.