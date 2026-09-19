Bikaner News: पीबीएम कार्मिक के साथ मारपीट पर बवाल, धरने पर बैठा नर्सिंग स्टाफ, पुलिस जाब्ता तैनात

बीकानेर। पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में एक्सीडेंट के एक मरीज की मौत के बाद शुरू हुआ विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है। मरीज की मौत के बाद हंगामे और रेजिडेंट डॉक्टर से मारपीट के आरोपों के बीच अब अस्पताल के कार्मिक भवानी शंकर के साथ मारपीट का मामला सामने आने से स्टाफ में आक्रोश है। घटना के विरोध में कार्मिकों ने कामकाज का बहिष्कार कर पीबीएम अधीक्षक के कक्ष के बाहर धरना शुरू कर दिया।