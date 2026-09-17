Bikaner News: ट्रेन के AC कोच से 1 करोड़ की ज्वैलरी और 8 लाख कैश चोरी, घर पहुंचने पर मां-बेटी को चला पता

पुलिस के अनुसार देसलसर निवासी विक्रम राजपुरोहित ने रिपोर्ट दी है। उनका परिवार महाराष्ट्र के वरूड़ (अमरावती) में मिठाई का कारोबार करता है। उनकी मां मांगीदेवी और बहन डिंपल राजपुरोहित 11 सितम्बर को नागपुर से बीकानेर जिले नोखा आने के लिए ट्रेन में सवार हुई थीं। दोनों की सीट एसी कोच बी-1 में 25 और 28 नंबर पर थी। उनके पास दो ट्रॉली बैग सहित तीन-चार अन्य बैग थे, जिन्हें सीट के नीचे रखा गया था।