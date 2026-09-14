Bikaner Nikay Result: बीकानेर नगर निगम चुनाव की मतगणना जारी, सभी 7 निकायों का देखें रिजल्ट

Bikaner Nikay Result: बीकानेर नगर निगम समेत 7 निकायों का रिजल्ट (फोटो-पत्रिका)
बीकानेर। दो चरणों में हुए नगरीय निकाय चुनाव के बाद बीकानेर जिले की सात नगरीय निकायों में मतगणना शुरू हो गई है। सोमवार सुबह 8 बजे बीकानेर के राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में ईवीएम की गिनती शुरू हुई। सभी काउंटिंग टेबल पर कर्मचारी और प्रत्याशियों के एजेंट पहुंच चुके हैं। जिले के सात निकायों में कुल 4,54,069 वोट पड़े थे, जिनकी गिनती के साथ चुनाव परिणाम सामने आने लगे हैं।।
मतगणना के लिए 13 काउंटिंग रूम में 85 टेबल लगाई गई हैं। इनमें बीकानेर नगर निगम के लिए पांच कमरों में 43 टेबल निर्धारित हैं। नोखा और श्रीडूंगरगढ़ में 10-10, लूणकरणसर में 7 तथा नापासर, देशनोक और खाजूवाला में 5-5 टेबल पर मतगणना हो रही है।
बीकानेर नगर निगम: 3,29,533
नोखा: 37,778
श्रीडूंगरगढ़: 32,635
लूणकरणसर: 20,079
नापासर: 13,035
देशनोक: 13,227
खाजूवाला: 7,782
कुल: 4,54,069
|वार्ड संख्या
|भाजपा
|कांग्रेस
|कौन जीता
|1
|मंजू देवी
|चंद्रकला
|2
|दीपक व्यास
|संजय आचार्य
|3
|शिव गहलोत
|अंशुल गहलोत
|4
|नीतू तेजी
|तीजा देवी
|5
|हंसा देवी
|मनीषा सिंघल
|6
|संदीप गहलोत
|नंद किशोर गहलोत
|7
|राधिका सोंखल
|गीता देवी
|8
|भगवान सिंह
|नवीन जांगिड़
|9
|विनोद कुमार धवल
|प्रदीप धारू
|10
|गिर्राज चारण
|हनुमान राम गोदारा
|11
|नरेंद्र सिंह राठौड़
|भगवान सिंह
|12
|हिमांशु शर्मा
|सुहानी शर्मा
|13
|सुरेंद्र सिंह
|दुष्यंत सिंह शेखावत
|14
|सुशीला राजपुरोहित
|किरण भाटी
|15
|शंकर सिंह
|अब्दुल वाहिद
|16
|महेंद्र कुमार मेघवाल
|पूनम चंद
|17
|संतोष देवी शर्मा
|चेतना चौधरी
|18
|टेकचंद गहलोत
|मकसूद अहमद
|19
|आशा देवी
|तुलसी देवी
|20
|चित्रा
|ज्योति प्रजापत
|21
|माणक सैन
|रिजवान
|22
|मुकेश कुमार ओझा
|सुखदेव नाथ
|23
|शांति देवी
|पूनम
|24
|मुरली पंवार
|गौरीशंकर गहलोत
|25
|दीपक जाजड़ा
|मोहम्मद हुसैन
|26
|रामदयाल पंचारिया
|मोहम्मद हुसैन
|27
|शिवचंद पड़िहार
|प्रदीप भाटी
|28
|मधुदेवी सुराणा
|पुष्पा देवी सेठिया
|29
|भंवरलाल साहू
|गोवर्द्धन राम
|30
|भंवरलाल कुम्हार
|सत्तार खान
|31
|पुनीत कुमार शर्मा
|राकेश बिश्नोई
|32
|भूपेंद्र शर्मा
|प्रेमप्रकाश खत्री
|33
|सींवरी देवी
|लक्ष्मी नायक
|34
|अनिरुद्ध कुमार चौधरी
|सुनील धत्तरवाल
|35
|भंवर सिंह भाटी
|मनोज बिश्नोई
|36
|अनुराधा चौधरी
|शकीला
|37
|श्याम सिंह हाडलां
|रविंद्र पाल सिंह
|38
|अशोक प्रजापत
|छैल सिंह
|39
|कुलदीप चौधरी
|सलमान खान
|40
|कविता बिश्नोई
|शारदा बिश्नोई
|41
|मोहम्मद फारुख चौहान
|अश्विनी मिढ़ा
|42
|जगदीश कंवर
|लक्ष्मीदेवी
|43
|प्रकाश व्यास
|विनय हर्ष
|44
|दीनदयाल स्वामी
|मनोज नागल
|45
|महेंद्र कुमार वाल्मिकी
|ओम प्रकाश लोहिया
|46
|शशिकांत गहलोत
|शिव कुमार
|47
|सरीता नाहटा
|सविता जोशी
|48
|भरत चांगरा
|नंदलाल जावा
|49
|पूनम पंवार
|मंजू गहलोत
|50
|जमनालाल गजरा
|नवरतन डागा
|51
|पंकज गहलोत
|महेंद्र सिंह सोढ़ा
|पंकज गहलोत (भाजपा)
|52
|उम्मेद सिंह राजपुरोहित
|विष्णु पांडे
|उम्मेद सिंह राजपुरोहित (भाजपा)
|53
|असमा नाज
|अनीश अली
|अनीश अली (निर्दलीय)
|54
|उमाशंकर सोलंकी
|पवन कुमार
|तरुण कुमार (निर्दलीय)
|55
|आशकरण ओझा
|जावेद पड़िहार
|जावेद पड़िहार (कांग्रेस)
|56
|कमला देवी चांडक
|अन्नपूर्णा
|कमला देवी (भाजपा)
|57
|अन्नपूर्णा व्यास
|सीता रंगा
|सीता रंगा (कांग्रेस)
|58
|सतीश कुमार किराडू
|दुर्गादास छंगाणी
|59
|अपर्णा आचार्य
|सुनीता देवी
|60
|किशोर आचार्य
|नवल पुरोहित
|61
|गिरिराज जोशी
|राजेश कुमार सोलंकी
|62
|गोपाल अग्रवाल
|अकबर खादी
|63
|किशनलाल चौधरी
|समीर खान
|64
|मुकेश बन
|जावेद खान
|65
|सुमन कंवर
|सपना मारु
|66
|मोहिनी देवी मोदी
|नसीम बानो
|67
|हेमेंद्र भाी
|युनूस अली
|68
|शंकरलाल तंवर
|परमानन्द गहलोत
|69
|लीला गहलोत
|-
|लीला गहलोत (भाजपा)
|70
|विक्रम सिंह राजपुरोहित
|रजीना बानो
|71
|जगदीश सोलंकी
|नरेश नायक
|72
|सुमन जोशी
|खुशबू जोशी
|73
|दीपक पारीक
|अनिल कल्ला
|74
|जसोदा देवी ओझा
|सरीता व्यास
|75
|विशाल गोलछा
|धर्मवीर नाहटा
|76
|विशाल सोनी
|रक्षित सोनी
|77
|ताराचंद मेघवाल
|राहुल कुमार
|78
|शबनम बानो
|जूलेखा बानो
|79
|किरण जोशी
|शीतल पंवार
|80
|मोहम्मद जियाउल हक
|मोहम्मद अतीक
|वार्ड संख्या
|बीजेपी प्रत्याशी
|कांग्रेस प्रत्याशी
|कौन जीता
|1
|कमलजीत
|अनीता
|अनीता (कांग्रेस)
|2
|शालू बाला
|राममूर्ति
|परिणाम बाकी
|3
|राजकुमार
|जैठाराम
|जैठाराम (कांग्रेस)
|4
|सोनू देवी
|रेणू
|रेणू (कांग्रेस)
|5
|भागीरथ ज्याणी
|रामकुमार
|परिणाम बाकी
|6
|सुशील कुमार
|जीत लाल
|सुशील कुमार (भाजपा)
|7
|गोपाल राम
|मुनसब अली
|मुनसब अली (कांग्रेस)
|8
|महेन्द्र पाल
|हरविन्द्र सिंह
|परिणाम बाकी
|9
|रितेश यादव
|चन्दन
|परिणाम बाकी
|10
|मंगल सिंह
|पवन कुमार
|परिणाम बाकी
|11
|रविन्द्र सिंह
|संजय कुमार
|परिणाम बाकी
|12
|राधा देवी
|प्रियंका
|परिणाम बाकी
|13
|जगविन्द्र सिंह
|संजय
|परिणाम बाकी
|14
|अनिता
|शबनम
|परिणाम बाकी
|15
|सोहनदास
|सतपाल
|सोहनदास (भाजपा)
|16
|इन्द्रा
|सरोज बानो
|परिणाम बाकी
|17
|राजूराम
|अदरीश खां
|परिणाम बाकी
|18
|दुर्गेश कुमार
|रविन्द्र वर्मा
|परिणाम बाकी
|19
|मोहन लाल
|देवकिशन
|परिणाम बाकी
|20
|श्योपाल सिंह
|साहब राम
|परिणाम बाकी
|वार्ड संख्या
|बीजेपी प्रत्याशी
|कांग्रेस प्रत्याशी
|कौन जीता
|1
|खुमाणाराम मेघवाल
|हेतराम
|खुमानाराम मेघवाल (बीजेपी)
|2
|दुर्गा
|पूजा देवी
|दुर्गा (बीजेपी)
|3
|राम कुमार
|विश्वनाथ प्रताप सिंह
|राम कुमार (बीजेपी)
|4
|राजपाल सिंह
|खयालीदास
|राजपाल सिंह (बीजेपी)
|5
|तोलाराम
|गणेश नाथ
|गणेश नाथ (कांग्रेस)
|6
|कानदास
|शिवराज
|कानदास (बीजेपी)
|7
|हड़मान राम
|विष्णु राम
|विष्णु राम (कांग्रेस)
|8
|हनुमान नाथ
|विक्रम
|परिणाम बाकी
|9
|परमेश्वरी
|जेतल कंवर
|परिणाम बाकी
|10
|देवीलाल बिजारनिया
|राजू
|परिणाम बाकी
|11
|ओमप्रकाश थोरी
|पनाराम
|परिणाम बाकी
|12
|ममता नाथ
|पूनम
|परिणाम बाकी
|13
|लालनाथ
|नरेन्द्र नाथ
|परिणाम बाकी
|14
|चन्दूनाथ
|दोलतराम
|परिणाम बाकी
|15
|शंकरलाल
|ख्यालीराम
|परिणाम बाकी
|16
|फूलाराम
|चम्पालाल
|परिणाम बाकी
|17
|गोविन्द
|परिणाम बाकी
|18
|विनोद कुमार चौपड़ा
|परिणाम बाकी
|19
|हसन
|हारुण खां
|परिणाम बाकी
|20
|ओम प्रकाश
|दीपक कुमार
|परिणाम बाकी
|21
|सन्जु देवी
|शांति देवी
|परिणाम बाकी
|22
|बृजलाल पुरी
|पुजा बाई
|परिणाम बाकी
|23
|भंवरलाल
|तारुराम
|परिणाम बाकी
|24
|सुनीता
|दुर्गादेवी
|परिणाम बाकी
|25
|चन्द्रमोहन
|मोहनी देवी
|परिणाम बाकी
|26
|भवानी शंकर
|रफीक
|परिणाम बाकी
|27
|रोशनी
|हारून रशीद
|परिणाम बाकी
|28
|दुर्गा प्रजापत
|आशा प्रजापत
|परिणाम बाकी
|29
|रुकसाना
|हमीदा बानो
|परिणाम बाकी
|30
|अनु
|दुर्गा देवी
|परिणाम बाकी
|31
|शारदा
|सरस्वती सारण
|परिणाम बाकी
|32
|भागवन्ती देवी
|कृष्णा
|परिणाम बाकी
|33
|संतोष कुमार
|ओमप्रकाश
|परिणाम बाकी
|34
|दीन दयाल
|शाहनवाज
|परिणाम बाकी
|35
|दीप शिखा
|परिणाम बाकी
|वार्ड संख्या
|बीजेपी प्रत्याशी
|कांग्रेस प्रत्याशी
|कौन जीता
|1
|रुखमा
|संतोष देवी
|रिजल्ट बाकी
|2
|नंदराम
|सीताराम
|रिजल्ट बाकी
|3
|आईदान पारीक
|सुरेश
|रिजल्ट बाकी
|4
|राधेश्याम
|शेर दास स्वामी
|रिजल्ट बाकी
|5
|पवन
|जगदीश प्रसाद सोमानी
|रिजल्ट बाकी
|6
|वीणा देवी
|अंजू पारख
|रिजल्ट बाकी
|7
|आमिर खान भाटी
|अकबर अली तेली
|रिजल्ट बाकी
|8
|पवन कुमार तेजी
|नन्द किशोर
|रिजल्ट बाकी
|9
|तारा कंवर
|सुमन देवी
|रिजल्ट बाकी
|10
|गीता देवी
|कौशल्या प्रजापत
|रिजल्ट बाकी
|11
|सरोज
|ममता देवी
|रिजल्ट बाकी
|12
|रोशन अली छीम्पा
|मोहम्मद आबिद
|रिजल्ट बाकी
|13
|सुमन
|भूरी देवी
|रिजल्ट बाकी
|14
|किरण देवी
|चंपादेवी
|रिजल्ट बाकी
|15
|विनोद गिरी
|राधेश्याम
|रिजल्ट बाकी
|16
|शकील चुनगर
|शाकिर
|रिजल्ट बाकी
|17
|भरत
|श्रीकिशन
|रिजल्ट बाकी
|18
|ज्योत्सना
|माली
|रिजल्ट बाकी
|19
|कालुराम
|ओम प्रकाश
|रिजल्ट बाकी
|20
|जितेंद्र कुमार
|रमेश चन्द
|रिजल्ट बाकी
|21
|राजेन्द्र कुमार
|संजय
|रिजल्ट बाकी
|22
|परसराम
|रमेश कुमार
|रिजल्ट बाकी
|23
|जगदीश प्रसाद गुर्जर
|ओम प्रकाश
|रिजल्ट बाकी
|24
|माया
|हेमलता प्रजापत
|रिजल्ट बाकी
|25
|मोहनराम
|श्री किशन
|रिजल्ट बाकी
|26
|सयुंक्त
|तारा कँवर
|रिजल्ट बाकी
|27
|कमला देवी
|पूनम
|रिजल्ट बाकी
|28
|नारायण प्रसाद
|पूनम देवी
|रिजल्ट बाकी
|29
|अंजू देवी
|कुसुम
|रिजल्ट बाकी
|30
|ललित कुमार
|शान्ती देवी
|रिजल्ट बाकी
|31
|रामकुमार
|राजूराम
|रिजल्ट बाकी
|32
|भरत
|मनोज कुमार
|रिजल्ट बाकी
|33
|चंद्र प्रकाश सेठिया
|बनवारी लाल भार्गव
|रिजल्ट बाकी
|34
|संजय कुमार शर्मा
|प्रहलाद
|रिजल्ट बाकी
|35
|लोकेश
|शुभकरण माली
|रिजल्ट बाकी
|36
|अशोक कुमार आसोपा
|मणिशंकर सेठिया
|रिजल्ट बाकी
|37
|अशोक कुमार
|मुनी राम
|रिजल्ट बाकी
|38
|मोनिका देवी
|रचना
|रिजल्ट बाकी
|39
|अरुण
|महावीर
|रिजल्ट बाकी
|40
|लालचंद पुरोहित
|सीताराम
|रिजल्ट बाकी
|वार्ड संख्या
|बीजेपी प्रत्याशी
|कांग्रेस प्रत्याशी
|कौन जीता
|1
|नथमल
|लोकेश
|अभी घोषित नहीं
|2
|मेघदान
|कैलाश
|अभी घोषित नहीं
|3
|नत्थूलाल
|चतराराम
|अभी घोषित नहीं
|4
|रुखमणी देवी
|नेमु नायक
|अभी घोषित नहीं
|5
|बाबू
|मोहनराम
|अभी घोषित नहीं
|6
|अनिल सारड़ा
|ओमप्रकाश
|अभी घोषित नहीं
|7
|मैना कंवर
|मीना कंवर
|अभी घोषित नहीं
|8
|ललिता देवी
|सुनीता
|अभी घोषित नहीं
|9
|रमेश चन्द्र उपाध्याय
|रोशन लाल
|अभी घोषित नहीं
|10
|कानाराम
|घनश्याम
|अभी घोषित नहीं
|11
|शिवदयाल बारठ
|नारायण सिंह
|अभी घोषित नहीं
|12
|गोविंददान
|अभी घोषित नहीं
|13
|देवेन्द्र सिंह चारण
|सन्तोष दान
|अभी घोषित नहीं
|14
|मुन्नी देवी
|पुष्पा देवी
|अभी घोषित नहीं
|15
|ममोल
|अभी घोषित नहीं
|16
|गोपाल राम
|अशोक कुमार
|अभी घोषित नहीं
|17
|लीला देवी
|ज्योति
|अभी घोषित नहीं
|18
|राधा देवी
|सरोज
|अभी घोषित नहीं
|19
|रूप दान
|अभी घोषित नहीं
|20
|विनोद दान
|फारुक
|अभी घोषित नहीं
|21
|लीला
|अभी घोषित नहीं
|22
|सीतादान
|माधोदान
|अभी घोषित नहीं
|23
|श्याम सिंह चारण
|जगदीश दान
|अभी घोषित नहीं
|24
|चंदा देवी
|सरिता
|अभी घोषित नहीं
|25
|रामकंवरी
|कुसुम शर्मा
|अभी घोषित नहीं
|वार्ड संख्या
|बीजेपी प्रत्याशी
|CPI (M) प्रत्याशी
|कौन जीता
|1
|ओम प्रकाश भाम्भू
|रामगोपाल
|परिणाम बाकी
|2
|रेवंतराम
|भंवरलाल
|परिणाम बाकी
|3
|जयकिशन
|मंजू देवी
|परिणाम बाकी
|4
|नारायण प्रसाद
|सीताराम
|परिणाम बाकी
|5
|जेती
|रितु अशोक कुमार सारस्वत
|परिणाम बाकी
|6
|अनंदू देवी
|कमला
|परिणाम बाकी
|7
|ओमप्रकाश
|विनोद कुमार
|परिणाम बाकी
|8
|कालुराम
|जेठाराम
|परिणाम बाकी
|9
|दिनेश
|सुखाराम
|परिणाम बाकी
|10
|रेखा
|भंवरी
|परिणाम बाकी
|11
|राजेंद्र
|चुन्नीलाल
|परिणाम बाकी
|12
|शारदा
|रामप्यारी
|परिणाम बाकी
|13
|रामेश्वरलाल
|झंवरलाल
|परिणाम बाकी
|14
|गणपत राम
|सरला चारण
|परिणाम बाकी
|15
|भगवती
|कविता
|परिणाम बाकी
|16
|श्रवण राम
|श्रवण कुमार
|परिणाम बाकी
|17
|माया देवी
|विमला देवी
|परिणाम बाकी
|18
|गंगा राम
|अरविन्द गिरी
|परिणाम बाकी
|19
|सुनील
|रामप्रताप
|परिणाम बाकी
|20
|धापू
|कमला देवी
|परिणाम बाकी
|21
|परमा देवी
|निलू
|परिणाम बाकी
|22
|जयश्री
|विभा
|परिणाम बाकी
|23
|निर्मल कुमार
|देव किशन
|परिणाम बाकी
|24
|रेवन्तराम
|जयकिशन हरिजन
|परिणाम बाकी
|25
|गणपत
|मनफूलाराम
|परिणाम बाकी
|26
|आरती देवी संचेती
|बसंती देवी
|परिणाम बाकी
|27
|छगना देवी
|किसनलाल
|परिणाम बाकी
|28
|प्रियंका
|सीमा
|परिणाम बाकी
|29
|मांगीलाल
|मुन्नीलाल
|परिणाम बाकी
|30
|मना देवी
|चम्पा
|परिणाम बाकी
|31
|रामेश्वरलाल
|नरेश
|परिणाम बाकी
|32
|सबाना बानो
|संतोष देवी
|परिणाम बाकी
|33
|भवानी सिंह
|संजय दीन
|परिणाम बाकी
|34
|मुकेश कुमार
|आसूराम
|परिणाम बाकी
|35
|मोनिका देवी
|मुन्नीदेवी
|परिणाम बाकी
|36
|मुन्शी
|ओमप्रकाश
|परिणाम बाकी
|37
|हनुमान प्रसाद
|नारायण
|परिणाम बाकी
|38
|कपिल
|ओम प्रकाश
|परिणाम बाकी
|39
|दामोदर
|ओमप्रकाश
|परिणाम बाकी
|40
|पप्पू राम
|जगदीश
|परिणाम बाकी
|41
|सीताराम
|पूनमसिंह
|परिणाम बाकी
|42
|कन्हैया लाल गहलोत
|बजरंगलाल
|परिणाम बाकी
|43
|यशोदा देवी
|शर्मिला
|परिणाम बाकी
|44
|संदीप
|सुनील कुमार
|परिणाम बाकी
|45
|महेश कुमार
|हरिकिशन
|परिणाम बाकी
डाक मतपत्रों के वोट भी परिणाम में शामिल किए जाएंगे। इनकी गिनती संबंधित निकाय के काउंटिंग रूम में आरओ टेबल पर होगी।
बीकानेर नगर निगम समेत छह नगर पालिकाओं के चुनाव परिणाम आने के साथ ही यह भी साफ होगा कि किस दल को बढ़त मिली और कहां निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका अहम रही। मतदान के बाद से चल रहे जीत-हार के दावों और बोर्ड गठन के सियासी समीकरणों पर भी आज विराम लग जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
बीकानेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग