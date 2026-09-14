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बीकानेर

Bikaner Nikay Result: बीकानेर नगर निगम चुनाव की मतगणना जारी, सभी 7 निकायों का देखें रिजल्ट

बीकानेर में सात नगरीय निकायों के चुनावी नतीजे आज सामने आ रहे हैं। पॉलीटेक्निक कॉलेज में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। बीकानेर नगर निगम समेत छह नगर पालिकाओं के 4,54,069 वोटों की गिनती हो रही है। इसके साथ ही प्रत्याशियों की जीत-हार और बोर्ड गठन की तस्वीर साफ होने लगेगी।
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बीकानेर

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Kamal Mishra

Sep 14, 2026

bikaner election result

Bikaner Nikay Result: बीकानेर नगर निगम समेत 7 निकायों का रिजल्ट (फोटो-पत्रिका)

बीकानेर। दो चरणों में हुए नगरीय निकाय चुनाव के बाद बीकानेर जिले की सात नगरीय निकायों में मतगणना शुरू हो गई है। सोमवार सुबह 8 बजे बीकानेर के राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में ईवीएम की गिनती शुरू हुई। सभी काउंटिंग टेबल पर कर्मचारी और प्रत्याशियों के एजेंट पहुंच चुके हैं। जिले के सात निकायों में कुल 4,54,069 वोट पड़े थे, जिनकी गिनती के साथ चुनाव परिणाम सामने आने लगे हैं।।

मतगणना के लिए 13 काउंटिंग रूम में 85 टेबल लगाई गई हैं। इनमें बीकानेर नगर निगम के लिए पांच कमरों में 43 टेबल निर्धारित हैं। नोखा और श्रीडूंगरगढ़ में 10-10, लूणकरणसर में 7 तथा नापासर, देशनोक और खाजूवाला में 5-5 टेबल पर मतगणना हो रही है।

किस निकाय में कितने वोट पड़े

बीकानेर नगर निगम: 3,29,533
नोखा: 37,778
श्रीडूंगरगढ़: 32,635
लूणकरणसर: 20,079
नापासर: 13,035
देशनोक: 13,227
खाजूवाला: 7,782
कुल: 4,54,069

बीकानेर नगर निगम चुनाव रिजल्ट : परिणाम लगातार अपडेट हो रहे हैं।

वार्ड संख्याभाजपाकांग्रेसकौन जीता
1मंजू देवीचंद्रकला
2दीपक व्याससंजय आचार्य
3शिव गहलोतअंशुल गहलोत
4नीतू तेजीतीजा देवी
5हंसा देवीमनीषा सिंघल
6संदीप गहलोतनंद किशोर गहलोत
7राधिका सोंखलगीता देवी
8भगवान सिंहनवीन जांगिड़
9विनोद कुमार धवलप्रदीप धारू
10गिर्राज चारणहनुमान राम गोदारा
11नरेंद्र सिंह राठौड़भगवान सिंह
12हिमांशु शर्मासुहानी शर्मा
13सुरेंद्र सिंहदुष्यंत सिंह शेखावत
14सुशीला राजपुरोहितकिरण भाटी
15शंकर सिंहअब्दुल वाहिद
16महेंद्र कुमार मेघवालपूनम चंद
17संतोष देवी शर्माचेतना चौधरी
18टेकचंद गहलोतमकसूद अहमद
19आशा देवीतुलसी देवी
20चित्राज्योति प्रजापत
21माणक सैनरिजवान
22मुकेश कुमार ओझासुखदेव नाथ
23शांति देवीपूनम
24मुरली पंवारगौरीशंकर गहलोत
25दीपक जाजड़ामोहम्मद हुसैन
26रामदयाल पंचारियामोहम्मद हुसैन
27शिवचंद पड़िहारप्रदीप भाटी
28मधुदेवी सुराणापुष्पा देवी सेठिया
29भंवरलाल साहूगोवर्द्धन राम
30भंवरलाल कुम्हारसत्तार खान
31पुनीत कुमार शर्माराकेश बिश्नोई
32भूपेंद्र शर्माप्रेमप्रकाश खत्री
33सींवरी देवीलक्ष्मी नायक
34अनिरुद्ध कुमार चौधरीसुनील धत्तरवाल
35भंवर सिंह भाटीमनोज बिश्नोई
36अनुराधा चौधरीशकीला
37श्याम सिंह हाडलांरविंद्र पाल सिंह
38अशोक प्रजापतछैल सिंह
39कुलदीप चौधरीसलमान खान
40कविता बिश्नोईशारदा बिश्नोई
41मोहम्मद फारुख चौहानअश्विनी मिढ़ा
42जगदीश कंवरलक्ष्मीदेवी
43प्रकाश व्यासविनय हर्ष
44दीनदयाल स्वामीमनोज नागल
45महेंद्र कुमार वाल्मिकीओम प्रकाश लोहिया
46शशिकांत गहलोतशिव कुमार
47सरीता नाहटासविता जोशी
48भरत चांगरानंदलाल जावा
49पूनम पंवारमंजू गहलोत
50जमनालाल गजरानवरतन डागा
51पंकज गहलोतमहेंद्र सिंह सोढ़ापंकज गहलोत (भाजपा)
52उम्मेद सिंह राजपुरोहितविष्णु पांडेउम्मेद सिंह राजपुरोहित (भाजपा)
53असमा नाजअनीश अलीअनीश अली (निर्दलीय)
54उमाशंकर सोलंकीपवन कुमारतरुण कुमार (निर्दलीय)
55आशकरण ओझाजावेद पड़िहारजावेद पड़िहार (कांग्रेस)
56कमला देवी चांडकअन्नपूर्णाकमला देवी (भाजपा)
57अन्नपूर्णा व्याससीता रंगासीता रंगा (कांग्रेस)
58सतीश कुमार किराडूदुर्गादास छंगाणी
59अपर्णा आचार्यसुनीता देवी
60किशोर आचार्यनवल पुरोहित
61गिरिराज जोशीराजेश कुमार सोलंकी
62गोपाल अग्रवालअकबर खादी
63किशनलाल चौधरीसमीर खान
64मुकेश बनजावेद खान
65सुमन कंवरसपना मारु
66मोहिनी देवी मोदीनसीम बानो
67हेमेंद्र भाीयुनूस अली
68शंकरलाल तंवरपरमानन्द गहलोत
69लीला गहलोत-लीला गहलोत (भाजपा)
70विक्रम सिंह राजपुरोहितरजीना बानो
71जगदीश सोलंकीनरेश नायक
72सुमन जोशीखुशबू जोशी
73दीपक पारीकअनिल कल्ला
74जसोदा देवी ओझासरीता व्यास
75विशाल गोलछाधर्मवीर नाहटा
76विशाल सोनीरक्षित सोनी
77ताराचंद मेघवालराहुल कुमार
78शबनम बानोजूलेखा बानो
79किरण जोशीशीतल पंवार
80मोहम्मद जियाउल हकमोहम्मद अतीक

खाजूवाला नगर पालिका चुनाव रिजल्ट : परिणाम अपडेट किए जा रहे हैं

वार्ड संख्याबीजेपी प्रत्याशीकांग्रेस प्रत्याशीकौन जीता
1कमलजीतअनीताअनीता (कांग्रेस)
2शालू बालाराममूर्तिपरिणाम बाकी
3राजकुमारजैठारामजैठाराम (कांग्रेस)
4सोनू देवीरेणूरेणू (कांग्रेस)
5भागीरथ ज्याणीरामकुमारपरिणाम बाकी
6सुशील कुमारजीत लालसुशील कुमार (भाजपा)
7गोपाल राममुनसब अलीमुनसब अली (कांग्रेस)
8महेन्द्र पालहरविन्द्र सिंहपरिणाम बाकी
9रितेश यादवचन्दनपरिणाम बाकी
10मंगल सिंहपवन कुमारपरिणाम बाकी
11रविन्द्र सिंहसंजय कुमारपरिणाम बाकी
12राधा देवीप्रियंकापरिणाम बाकी
13जगविन्द्र सिंहसंजयपरिणाम बाकी
14अनिताशबनमपरिणाम बाकी
15सोहनदाससतपालसोहनदास (भाजपा)
16इन्द्रासरोज बानोपरिणाम बाकी
17राजूरामअदरीश खांपरिणाम बाकी
18दुर्गेश कुमाररविन्द्र वर्मापरिणाम बाकी
19मोहन लालदेवकिशनपरिणाम बाकी
20श्योपाल सिंहसाहब रामपरिणाम बाकी

लूणकरणसर नगर पालिका चुनाव रिजल्ट: परिणाम लगातार अपडेट किए जा रहे हैं

वार्ड संख्याबीजेपी प्रत्याशीकांग्रेस प्रत्याशीकौन जीता
1खुमाणाराम मेघवालहेतरामखुमानाराम मेघवाल (बीजेपी)
2दुर्गापूजा देवीदुर्गा (बीजेपी)
3राम कुमारविश्वनाथ प्रताप सिंहराम कुमार (बीजेपी)
4राजपाल सिंहखयालीदासराजपाल सिंह (बीजेपी)
5तोलारामगणेश नाथगणेश नाथ (कांग्रेस)
6कानदासशिवराजकानदास (बीजेपी)
7हड़मान रामविष्णु रामविष्णु राम (कांग्रेस)
8हनुमान नाथविक्रमपरिणाम बाकी
9परमेश्वरीजेतल कंवरपरिणाम बाकी
10देवीलाल बिजारनियाराजूपरिणाम बाकी
11ओमप्रकाश थोरीपनारामपरिणाम बाकी
12ममता नाथपूनमपरिणाम बाकी
13लालनाथनरेन्द्र नाथपरिणाम बाकी
14चन्दूनाथदोलतरामपरिणाम बाकी
15शंकरलालख्यालीरामपरिणाम बाकी
16फूलारामचम्पालालपरिणाम बाकी
17गोविन्दपरिणाम बाकी
18विनोद कुमार चौपड़ापरिणाम बाकी
19हसनहारुण खांपरिणाम बाकी
20ओम प्रकाशदीपक कुमारपरिणाम बाकी
21सन्जु देवीशांति देवीपरिणाम बाकी
22बृजलाल पुरीपुजा बाईपरिणाम बाकी
23भंवरलालतारुरामपरिणाम बाकी
24सुनीतादुर्गादेवीपरिणाम बाकी
25चन्द्रमोहनमोहनी देवीपरिणाम बाकी
26भवानी शंकररफीकपरिणाम बाकी
27रोशनीहारून रशीदपरिणाम बाकी
28दुर्गा प्रजापतआशा प्रजापतपरिणाम बाकी
29रुकसानाहमीदा बानोपरिणाम बाकी
30अनुदुर्गा देवीपरिणाम बाकी
31शारदासरस्वती सारणपरिणाम बाकी
32भागवन्ती देवीकृष्णापरिणाम बाकी
33संतोष कुमारओमप्रकाशपरिणाम बाकी
34दीन दयालशाहनवाजपरिणाम बाकी
35दीप शिखापरिणाम बाकी

श्रीडूंगरगढ़ नगर पालिका: वार्डवार प्रत्याशी और रिजल्ट

वार्ड संख्याबीजेपी प्रत्याशीकांग्रेस प्रत्याशीकौन जीता
1रुखमासंतोष देवीरिजल्ट बाकी
2नंदरामसीतारामरिजल्ट बाकी
3आईदान पारीकसुरेशरिजल्ट बाकी
4राधेश्यामशेर दास स्वामीरिजल्ट बाकी
5पवनजगदीश प्रसाद सोमानीरिजल्ट बाकी
6वीणा देवीअंजू पारखरिजल्ट बाकी
7आमिर खान भाटीअकबर अली तेलीरिजल्ट बाकी
8पवन कुमार तेजीनन्द किशोररिजल्ट बाकी
9तारा कंवरसुमन देवीरिजल्ट बाकी
10गीता देवीकौशल्या प्रजापतरिजल्ट बाकी
11सरोजममता देवीरिजल्ट बाकी
12रोशन अली छीम्पामोहम्मद आबिदरिजल्ट बाकी
13सुमनभूरी देवीरिजल्ट बाकी
14किरण देवीचंपादेवीरिजल्ट बाकी
15विनोद गिरीराधेश्यामरिजल्ट बाकी
16शकील चुनगरशाकिररिजल्ट बाकी
17भरतश्रीकिशनरिजल्ट बाकी
18ज्योत्सनामालीरिजल्ट बाकी
19कालुरामओम प्रकाशरिजल्ट बाकी
20जितेंद्र कुमाररमेश चन्दरिजल्ट बाकी
21राजेन्द्र कुमारसंजयरिजल्ट बाकी
22परसरामरमेश कुमाररिजल्ट बाकी
23जगदीश प्रसाद गुर्जरओम प्रकाशरिजल्ट बाकी
24मायाहेमलता प्रजापतरिजल्ट बाकी
25मोहनरामश्री किशनरिजल्ट बाकी
26सयुंक्ततारा कँवररिजल्ट बाकी
27कमला देवीपूनमरिजल्ट बाकी
28नारायण प्रसादपूनम देवीरिजल्ट बाकी
29अंजू देवीकुसुमरिजल्ट बाकी
30ललित कुमारशान्ती देवीरिजल्ट बाकी
31रामकुमारराजूरामरिजल्ट बाकी
32भरतमनोज कुमाररिजल्ट बाकी
33चंद्र प्रकाश सेठियाबनवारी लाल भार्गवरिजल्ट बाकी
34संजय कुमार शर्माप्रहलादरिजल्ट बाकी
35लोकेशशुभकरण मालीरिजल्ट बाकी
36अशोक कुमार आसोपामणिशंकर सेठियारिजल्ट बाकी
37अशोक कुमारमुनी रामरिजल्ट बाकी
38मोनिका देवीरचनारिजल्ट बाकी
39अरुणमहावीररिजल्ट बाकी
40लालचंद पुरोहितसीतारामरिजल्ट बाकी

देशनोक नगर पालिका चुनाव परिणाम - 25 वार्डों की सूची

वार्ड संख्याबीजेपी प्रत्याशीकांग्रेस प्रत्याशीकौन जीता
1नथमललोकेशअभी घोषित नहीं
2मेघदानकैलाशअभी घोषित नहीं
3नत्थूलालचतरारामअभी घोषित नहीं
4रुखमणी देवीनेमु नायकअभी घोषित नहीं
5बाबूमोहनरामअभी घोषित नहीं
6अनिल सारड़ाओमप्रकाशअभी घोषित नहीं
7मैना कंवरमीना कंवरअभी घोषित नहीं
8ललिता देवीसुनीताअभी घोषित नहीं
9रमेश चन्द्र उपाध्यायरोशन लालअभी घोषित नहीं
10कानारामघनश्यामअभी घोषित नहीं
11शिवदयाल बारठनारायण सिंहअभी घोषित नहीं
12गोविंददानअभी घोषित नहीं
13देवेन्द्र सिंह चारणसन्तोष दानअभी घोषित नहीं
14मुन्नी देवीपुष्पा देवीअभी घोषित नहीं
15ममोलअभी घोषित नहीं
16गोपाल रामअशोक कुमारअभी घोषित नहीं
17लीला देवीज्योतिअभी घोषित नहीं
18राधा देवीसरोजअभी घोषित नहीं
19रूप दानअभी घोषित नहीं
20विनोद दानफारुकअभी घोषित नहीं
21लीलाअभी घोषित नहीं
22सीतादानमाधोदानअभी घोषित नहीं
23श्याम सिंह चारणजगदीश दानअभी घोषित नहीं
24चंदा देवीसरिताअभी घोषित नहीं
25रामकंवरीकुसुम शर्माअभी घोषित नहीं

नोखा नगर पालिका चुनाव रिजल्ट : परिणाम अपडेट किए जा रहे हैं।

वार्ड संख्याबीजेपी प्रत्याशीCPI (M) प्रत्याशीकौन जीता
1ओम प्रकाश भाम्भूरामगोपालपरिणाम बाकी
2रेवंतरामभंवरलालपरिणाम बाकी
3जयकिशनमंजू देवीपरिणाम बाकी
4नारायण प्रसादसीतारामपरिणाम बाकी
5जेतीरितु अशोक कुमार सारस्वतपरिणाम बाकी
6अनंदू देवीकमलापरिणाम बाकी
7ओमप्रकाशविनोद कुमारपरिणाम बाकी
8कालुरामजेठारामपरिणाम बाकी
9दिनेशसुखारामपरिणाम बाकी
10रेखाभंवरीपरिणाम बाकी
11राजेंद्रचुन्नीलालपरिणाम बाकी
12शारदारामप्यारीपरिणाम बाकी
13रामेश्वरलालझंवरलालपरिणाम बाकी
14गणपत रामसरला चारणपरिणाम बाकी
15भगवतीकवितापरिणाम बाकी
16श्रवण रामश्रवण कुमारपरिणाम बाकी
17माया देवीविमला देवीपरिणाम बाकी
18गंगा रामअरविन्द गिरीपरिणाम बाकी
19सुनीलरामप्रतापपरिणाम बाकी
20धापूकमला देवीपरिणाम बाकी
21परमा देवीनिलूपरिणाम बाकी
22जयश्रीविभापरिणाम बाकी
23निर्मल कुमारदेव किशनपरिणाम बाकी
24रेवन्तरामजयकिशन हरिजनपरिणाम बाकी
25गणपतमनफूलारामपरिणाम बाकी
26आरती देवी संचेतीबसंती देवीपरिणाम बाकी
27छगना देवीकिसनलालपरिणाम बाकी
28प्रियंकासीमापरिणाम बाकी
29मांगीलालमुन्नीलालपरिणाम बाकी
30मना देवीचम्पापरिणाम बाकी
31रामेश्‍वरलालनरेशपरिणाम बाकी
32सबाना बानोसंतोष देवीपरिणाम बाकी
33भवानी सिंहसंजय दीनपरिणाम बाकी
34मुकेश कुमारआसूरामपरिणाम बाकी
35मोनिका देवीमुन्नीदेवीपरिणाम बाकी
36मुन्शीओमप्रकाशपरिणाम बाकी
37हनुमान प्रसादनारायणपरिणाम बाकी
38कपिलओम प्रकाशपरिणाम बाकी
39दामोदरओमप्रकाशपरिणाम बाकी
40पप्पू रामजगदीशपरिणाम बाकी
41सीतारामपूनमसिंहपरिणाम बाकी
42कन्हैया लाल गहलोतबजरंगलालपरिणाम बाकी
43यशोदा देवीशर्मिलापरिणाम बाकी
44संदीपसुनील कुमारपरिणाम बाकी
45महेश कुमारहरिकिशनपरिणाम बाकी

डाक मतपत्रों के वोट भी परिणाम में शामिल किए जाएंगे। इनकी गिनती संबंधित निकाय के काउंटिंग रूम में आरओ टेबल पर होगी।

बीकानेर नगर निगम समेत छह नगर पालिकाओं के चुनाव परिणाम आने के साथ ही यह भी साफ होगा कि किस दल को बढ़त मिली और कहां निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका अहम रही। मतदान के बाद से चल रहे जीत-हार के दावों और बोर्ड गठन के सियासी समीकरणों पर भी आज विराम लग जाएगा।

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Updated on:

14 Sept 2026 10:09 am

Published on:

14 Sept 2026 09:03 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Bikaner Nikay Result: बीकानेर नगर निगम चुनाव की मतगणना जारी, सभी 7 निकायों का देखें रिजल्ट

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