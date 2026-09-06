बीकानेर में 4 KM लंबा रोड शो, डेढ़ घंटे तक गूंजे जयकारे: CM भजनलाल बोले- अब निकायों में बनेगी ‘ट्रिपल इंजन’ सरकार

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पांच साल में जितना विकास नहीं किया, उससे अधिक काम भाजपा सरकार ने ढाई साल में करके दिखाया है। निकाय चुनावों को लेकर भाजपा ने संकल्प पत्र तैयार किया है। भाजपा के बोर्ड बनने के बाद इसी संकल्प पत्र के आधार पर शहरों के विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के ढाई साल के कार्यकाल में एक भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। इसके विपरीत कांग्रेस सरकार के समय लगातार पेपर लीक होने से युवाओं के सपने टूटे थे।