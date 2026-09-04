Bikaner: महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के वाहनों से डीजल चोरी, एक माह बाद दर्ज हुआ मामला

सेना के वाहन से डीजल चोरी मामला। फोटो: एआई
बीकानेर। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के वाहनों से डीजल चोरी का मामला सामने आया है। चोर रेंज के ईस्ट कैंप में खड़े सेना के वाहनों की तेल टंकियों के ढक्कन तोड़कर डीजल निकाल ले गए। वारदात 7 अगस्त की रात हुई थी, लेकिन सेना की ओर से अपने स्तर पर तलाश के बाद भी सुराग नहीं मिलने पर अब करीब एक माह बाद पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है।
महाजन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थानाधिकारी भजनलाल लावा ने बताया कि फील्ड फायरिंग रेंज के एडम कमांडेंट अजय ग्रेवाल की ओर से डीजल चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि प्रतिबंधित एवं सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील रेंज के ईस्ट कैंप तक चोर कैसे पहुंचे। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना की विभिन्न यूनिटें समय-समय पर युद्धाभ्यास के लिए आती हैं। इसी क्रम में 177 मीडियम रेजिमेंट, 122 मीडियम रेजिमेंट और 624 ईएमई बीकानेर रेंज की यूनिटें अपने वाहनों के साथ अभ्यास के लिए पहुंची थीं। इन वाहनों को रेंज के ईस्ट कैंप में खड़ा किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, 7 अगस्त की रात चोरों ने कैंप में खड़े सैन्य वाहनों की तेल टंकियों के ढक्कन तोड़ दिए और उनमें भरा डीजल चोरी कर लिया। सुबह घटना का पता चलने पर सैन्य अधिकारियों ने अपने स्तर पर चोरों की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका।
सेना के वाहनों से डीजल चोरी की घटना ने रेंज की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस जांच का एक अहम बिंदु यह भी है कि चोर सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील फील्ड फायरिंग रेंज के ईस्ट कैंप तक आखिर कैसे पहुंचे और वहां खड़े सैन्य वाहनों की तेल टंकियों के ढक्कन तोड़कर चोरी करने में सफल रहे। पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ आसपास के संभावित सुराग जुटा रही है। रेंज में आने-जाने वाले लोगों और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी जानकारियां भी जांच के दायरे में हैं।
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