4 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बीकानेर

Bikaner: महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के वाहनों से डीजल चोरी, एक माह बाद दर्ज हुआ मामला

सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के वाहनों से डीजल चोरी का मामला सामने आया है। चोर रेंज के ईस्ट कैंप में खड़े सेना के वाहनों की तेल टंकियों के ढक्कन तोड़कर डीजल निकाल ले गए।
2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Anil Prajapat

Sep 04, 2026

army vehicles diesel theft

सेना के वाहन से डीजल चोरी मामला। फोटो: एआई

बीकानेर। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के वाहनों से डीजल चोरी का मामला सामने आया है। चोर रेंज के ईस्ट कैंप में खड़े सेना के वाहनों की तेल टंकियों के ढक्कन तोड़कर डीजल निकाल ले गए। वारदात 7 अगस्त की रात हुई थी, लेकिन सेना की ओर से अपने स्तर पर तलाश के बाद भी सुराग नहीं मिलने पर अब करीब एक माह बाद पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है।

महाजन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थानाधिकारी भजनलाल लावा ने बताया कि फील्ड फायरिंग रेंज के एडम कमांडेंट अजय ग्रेवाल की ओर से डीजल चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि प्रतिबंधित एवं सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील रेंज के ईस्ट कैंप तक चोर कैसे पहुंचे। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

युद्धाभ्यास के लिए पहुंची थीं तीन सैन्य यूनिट

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना की विभिन्न यूनिटें समय-समय पर युद्धाभ्यास के लिए आती हैं। इसी क्रम में 177 मीडियम रेजिमेंट, 122 मीडियम रेजिमेंट और 624 ईएमई बीकानेर रेंज की यूनिटें अपने वाहनों के साथ अभ्यास के लिए पहुंची थीं। इन वाहनों को रेंज के ईस्ट कैंप में खड़ा किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, 7 अगस्त की रात चोरों ने कैंप में खड़े सैन्य वाहनों की तेल टंकियों के ढक्कन तोड़ दिए और उनमें भरा डीजल चोरी कर लिया। सुबह घटना का पता चलने पर सैन्य अधिकारियों ने अपने स्तर पर चोरों की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका।

ईस्ट कैंप तक कैसे पहुंचे चोर?

सेना के वाहनों से डीजल चोरी की घटना ने रेंज की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस जांच का एक अहम बिंदु यह भी है कि चोर सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील फील्ड फायरिंग रेंज के ईस्ट कैंप तक आखिर कैसे पहुंचे और वहां खड़े सैन्य वाहनों की तेल टंकियों के ढक्कन तोड़कर चोरी करने में सफल रहे। पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ आसपास के संभावित सुराग जुटा रही है। रेंज में आने-जाने वाले लोगों और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी जानकारियां भी जांच के दायरे में हैं।

राजस्थान में कांग्रेस नेता से मारपीट मामले में बड़ी कार्रवाई, पूर्व पार्षद का बेटा गिरफ्तार; अब तक 8 आरोपी अरेस्ट

ये भी पढ़ें
Mohit Arora Arrest

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Sept 2026 11:21 am

Published on:

04 Sept 2026 11:21 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Bikaner: महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के वाहनों से डीजल चोरी, एक माह बाद दर्ज हुआ मामला

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में जल्द सरकारी नौकरी छोड़ने वालों के लिए अ​ब सख्त नियम, अवकाश मामले में महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत

Bhajanlal Sharma
बीकानेर

राजस्थान में कांग्रेस नेता से मारपीट मामले में बड़ी कार्रवाई, पूर्व पार्षद का बेटा गिरफ्तार; अब तक 8 आरोपी अरेस्ट

Mohit Arora Arrest
बीकानेर

Rajasthan Politics : ‘मेरी टिकट कटी नहीं, चोरी हुई है’, बीकानेर कांग्रेस जिलाध्यक्ष से मारपीट करने वाले ‘फरार’ शख्स के बैक-टू-बैक दो वीडियो, किया ‘खुलासा’!

bikaner congress assault mohit arora viral video madan meghwal
बीकानेर

Rajasthan Politics : बीकानेर जिलाध्यक्ष मदन मेघवाल से मारपीट का ‘महिला नेत्री’ कनेक्शन, कांग्रेस पार्टी में खलबली

Bikaner District President Assault
बीकानेर

राजस्थान: कांग्रेस ने ‘पिता-पुत्र’ को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला, बीकानेर जिलाध्यक्ष मदन मेघवाल से मारपीट के बाद सख्त एक्शन

Deepak Arora Mohit Arora
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.