Bikaner: महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के वाहनों से डीजल चोरी, एक माह बाद दर्ज हुआ मामला

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना की विभिन्न यूनिटें समय-समय पर युद्धाभ्यास के लिए आती हैं। इसी क्रम में 177 मीडियम रेजिमेंट, 122 मीडियम रेजिमेंट और 624 ईएमई बीकानेर रेंज की यूनिटें अपने वाहनों के साथ अभ्यास के लिए पहुंची थीं। इन वाहनों को रेंज के ईस्ट कैंप में खड़ा किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, 7 अगस्त की रात चोरों ने कैंप में खड़े सैन्य वाहनों की तेल टंकियों के ढक्कन तोड़ दिए और उनमें भरा डीजल चोरी कर लिया। सुबह घटना का पता चलने पर सैन्य अधिकारियों ने अपने स्तर पर चोरों की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका।