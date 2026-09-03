Rajasthan Politics : बीकानेर जिलाध्यक्ष मदन मेघवाल से मारपीट का ‘महिला नेत्री’ कनेक्शन, कांग्रेस पार्टी में खलबली

राजस्थान के बीकानेर जिले की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिला कांग्रेस कमेटी (शहर) के जिलाध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल के साथ सार्वजनिक रूप से मारपीट की घटना सामने आई। नगर निगम बीकानेर के वार्ड नंबर 50 में प्रत्याशी के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान हुई इस मारपीट और हमले ने कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य आरोपी पिता-पुत्र को 6 साल के लिए पार्टी से तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पीड़ित जिलाध्यक्ष की लिखित शिकायत में महिला कांग्रेस की बीकानेर शहर जिलाध्यक्ष शशिकला राठौड़ की संलिप्तता की आशंका जताई गई, जिसके बाद जयपुर से लेकर बीकानेर तक कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई है।