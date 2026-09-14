Jaipur Nagar Nigam Election Result LIVE : कांग्रेस-BJP के बीच कांटे की टक्कर, जानें अब तक कौन हारा-कौन जीता? 

Jaipur Nagar Nigam Election Results
जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों के ऐतिहासिक संग्राम का फैसला आज सामने आ रहा है। सीकर रोड स्थित श्री भवानी निकेतन कॉलेज में बने मतगणना केंद्र पर वोटों की गिनती जारी है। 11 सितंबर 2026 को हुए मतदान में जयपुर की जनता ने 63.55% वोटिंग कर मैदान में मौजूद 723 प्रत्याशियों के भाग्य को ईवीएम में बंद कर दिया था। अब वोटों की गिनती के साथ ही साफ हो जाएगा कि गुलाबी नगरी में सत्ता का ताज किसके सिर सजेगा और किसे मायूसी हाथ लगेगी।
जयपुर में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस (Congress) दोनों ही प्रमुख दलों ने पूर्ण बहुमत के साथ अपना बोर्ड बनाने का दावा किया है। हालांकि, कई वार्डों में निर्दलीय और बागी प्रत्याशियों की मजबूत स्थिति ने मुकाबला बेहद दिलचस्प बना दिया है। जिला निर्वाचन आयोग द्वारा 15 कंट्रोल रूम और 150 से अधिक टेबलों के जरिए चरणबद्ध तरीके से परिणाम घोषित किए जा रहे हैं।
कौन जीता और कौन हारा? जयपुर नगर निगम के सभी 150 वार्डों के रुझान, विजेता उम्मीदवारों के नाम और पल-पल के आधिकारिक चुनाव परिणाम आप यहां एक साथ देख सकते हैं—
Note : ताज़ा चुनाव परिणाम के लिए अपनी साइट को रिफ्रेश करें
|Ward Number
|Congress
|BJP
|Rest
|1
|मोहन लाल कुमावत जीते
|2
|मणिराज सिंह जीते
|हनुमान प्रसाद सैनी हारे
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|प्रेम सिंह हारे
|शैलेन्द्र शर्मा जीते
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|राकेश लाटा जीते
|अजय सिंह चौहान हारे
|22
|करणवीर सिंह शेखावत हारे
|वीरेंद्र सिंह शेखावत जीते
|23
|अजीत सिंह हारे
|विकास बारेठ जीते
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|जय कुमार जैन हारे
|विजय अग्रवाल जीते
|32
|सीमा शर्मा जीतीं
|स्वेता सुरोलिया हारीं
|33
|प्रियंका यादव हारीं
|सीमा यादव जीतीं
|34
|35
|36
|37
|38
|39
|40
|41
|पंकज वर्मा हारे
|दया सिंह जीते
|42
|चंद्रवीर सिंह हारे
|अशोक रावतानी जीते
|43
|आशीष शर्मा हारे
|शैलेंद्र भार्गव जीते जीते
|44
|विनय प्रताप सिंह भोपर हारे
|नवीन कुमार भंडारी जीते
|45
|46
|47
|48
|49
|50
|51
|मनमोहन गुर्जर जीते
|महेंद्र कुमार छीपा हारे
|52
|हनुमान सैनी जीते
|पूरण चन्द हारे
|53
|54
|55
|56
|57
|58
|59
|60
|61
|62
|हजारी हारे
|रामअवतार शर्मा जीते
|63
|64
|65
|66
|67
|68
|69
|70
|71
|फाईज हसन जीते
|निशा गौड़ हारीं
|72
|73
|74
|75
|76
|77
|78
|79
|80
|81
|राहुल तंवर हारे
|ब्रह्माकुमार सैनी जीते
|82
|महेश यादव जीते
|ममता यादव हारीं
|83
|84
|85
|86
|87
|88
|89
|90
|91
|सीताराम मेहरा जीते
|विनोद कुमार हारे
|92
|93
|94
|95
|96
|97
|98
|99
|100
|101
|दुर्गेश शर्मा हारे
|रवि शंकर जीते
|102
|शीला गुर्जर जीती
|आरती गुर्जर हारीं
|103
|104
|105
|106
|107
|108
|109
|110
|111
|संजय जायसवाल जीते
|112
|आशीष
|सुनील कोठारी जीते
|113
|114
|115
|116
|117
|118
|119
|120
|121
|नीरज अग्रवाल जीते
|122
|राजकुमार संगतानी हारे
|घनश्याम चंदलानी जीते
|123
|अंजू जायसवाल हारीं
|पूनम मेहता जीतीं
|124
|125
|126
|127
|128
|129
|130
|131
|132
|133
|134
|135
|136
|137
|138
|139
|140
|141
|उषा हारीं
|सतीश शर्मा जीते
|142
|मीना हारीं
|भगवती जीतीं
|143
|144
|145
|146
|147
|148
|149
|150
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