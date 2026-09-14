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Jaipur Nagar Nigam Election Result LIVE : कांग्रेस-BJP के बीच कांटे की टक्कर, जानें अब तक कौन हारा-कौन जीता? 

कौन जीता और कौन हारा? जयपुर नगर निगम के सभी 150 वार्डों के रुझान, विजेता उम्मीदवारों के नाम और पल-पल के आधिकारिक चुनाव परिणाम आप यहां एक साथ देख सकते हैं—
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जयपुर

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Nakul Devarshi

Sep 14, 2026

Jaipur Nagar Nigam Election Results

Jaipur Nagar Nigam Election Results

जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों के ऐतिहासिक संग्राम का फैसला आज सामने आ रहा है। सीकर रोड स्थित श्री भवानी निकेतन कॉलेज में बने मतगणना केंद्र पर वोटों की गिनती जारी है। 11 सितंबर 2026 को हुए मतदान में जयपुर की जनता ने 63.55% वोटिंग कर मैदान में मौजूद 723 प्रत्याशियों के भाग्य को ईवीएम में बंद कर दिया था। अब वोटों की गिनती के साथ ही साफ हो जाएगा कि गुलाबी नगरी में सत्ता का ताज किसके सिर सजेगा और किसे मायूसी हाथ लगेगी।

जयपुर में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस (Congress) दोनों ही प्रमुख दलों ने पूर्ण बहुमत के साथ अपना बोर्ड बनाने का दावा किया है। हालांकि, कई वार्डों में निर्दलीय और बागी प्रत्याशियों की मजबूत स्थिति ने मुकाबला बेहद दिलचस्प बना दिया है। जिला निर्वाचन आयोग द्वारा 15 कंट्रोल रूम और 150 से अधिक टेबलों के जरिए चरणबद्ध तरीके से परिणाम घोषित किए जा रहे हैं।

कौन जीता और कौन हारा? जयपुर नगर निगम के सभी 150 वार्डों के रुझान, विजेता उम्मीदवारों के नाम और पल-पल के आधिकारिक चुनाव परिणाम आप यहां एक साथ देख सकते हैं—

Jaipur Nagar Nigam Election LIVE Update :

Congress -

BJP-

Note : ताज़ा चुनाव परिणाम के लिए अपनी साइट को रिफ्रेश करें 

Ward NumberCongressBJPRest
1मोहन लाल कुमावत जीते
2मणिराज सिंह जीतेहनुमान प्रसाद सैनी हारे
3
4
5
6
7
8
9
10
11प्रेम सिंह हारेशैलेन्द्र शर्मा जीते
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15
16
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19
20
21राकेश लाटा जीतेअजय सिंह चौहान हारे
22करणवीर सिंह शेखावत हारेवीरेंद्र सिंह शेखावत जीते
23अजीत सिंह हारेविकास बारेठ जीते
24
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28
29
30
31जय कुमार जैन हारेविजय अग्रवाल जीते
32सीमा शर्मा जीतींस्वेता सुरोलिया हारीं
33प्रियंका यादव हारींसीमा यादव जीतीं
34
35
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38
39
40
41पंकज वर्मा हारेदया सिंह जीते
42चंद्रवीर सिंह हारेअशोक रावतानी जीते
43आशीष शर्मा हारेशैलेंद्र भार्गव जीते जीते
44विनय प्रताप सिंह भोपर हारेनवीन कुमार भंडारी जीते
45
46
47
48
49
50
51मनमोहन गुर्जर जीतेमहेंद्र कुमार छीपा हारे
52हनुमान सैनी जीतेपूरण चन्द हारे
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62हजारी हारेरामअवतार शर्मा जीते
63
64
65
66
67
68
69
70
71फाईज हसन जीतेनिशा गौड़ हारीं
72
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74
75
76
77
78
79
80
81राहुल तंवर हारेब्रह्माकुमार सैनी जीते
82महेश यादव जीते ममता यादव हारीं
83
84
85
86
87
88
89
90
91सीताराम मेहरा जीतेविनोद कुमार हारे
92
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100
101दुर्गेश शर्मा हारे रवि शंकर जीते
102शीला गुर्जर जीतीआरती गुर्जर हारीं
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105
106
107
108
109
110
111संजय जायसवाल जीते
112आशीष सुनील कोठारी जीते
113
114
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116
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119
120
121नीरज अग्रवाल जीते
122राजकुमार संगतानी हारेघनश्याम चंदलानी जीते
123अंजू जायसवाल हारींपूनम मेहता जीतीं
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136
137
138
139
140
141उषा हारींसतीश शर्मा जीते
142मीना हारीं भगवती जीतीं
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148
149
150

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Updated on:

14 Sept 2026 10:16 am

Published on:

14 Sept 2026 08:44 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Nagar Nigam Election Result LIVE : कांग्रेस-BJP के बीच कांटे की टक्कर, जानें अब तक कौन हारा-कौन जीता? 

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