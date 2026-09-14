Jaipur Nagar Nigam Election Result LIVE : कांग्रेस-BJP के बीच कांटे की टक्कर, जानें अब तक कौन हारा-कौन जीता? 

1 मोहन लाल कुमावत जीते

2 मणिराज सिंह जीते हनुमान प्रसाद सैनी हारे

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11 प्रेम सिंह हारे शैलेन्द्र शर्मा जीते

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21 राकेश लाटा जीते अजय सिंह चौहान हारे

22 करणवीर सिंह शेखावत हारे वीरेंद्र सिंह शेखावत जीते

23 अजीत सिंह हारे विकास बारेठ जीते

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31 जय कुमार जैन हारे विजय अग्रवाल जीते

32 सीमा शर्मा जीतीं स्वेता सुरोलिया हारीं

33 प्रियंका यादव हारीं सीमा यादव जीतीं

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41 पंकज वर्मा हारे दया सिंह जीते

42 चंद्रवीर सिंह हारे अशोक रावतानी जीते

43 आशीष शर्मा हारे शैलेंद्र भार्गव जीते जीते

44 विनय प्रताप सिंह भोपर हारे नवीन कुमार भंडारी जीते

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51 मनमोहन गुर्जर जीते महेंद्र कुमार छीपा हारे

52 हनुमान सैनी जीते पूरण चन्द हारे

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62 हजारी हारे रामअवतार शर्मा जीते

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71 फाईज हसन जीते निशा गौड़ हारीं

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81 राहुल तंवर हारे ब्रह्माकुमार सैनी जीते

82 महेश यादव जीते ममता यादव हारीं

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91 सीताराम मेहरा जीते विनोद कुमार हारे

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101 दुर्गेश शर्मा हारे रवि शंकर जीते

102 शीला गुर्जर जीती आरती गुर्जर हारीं

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111 संजय जायसवाल जीते

112 आशीष सुनील कोठारी जीते

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121 नीरज अग्रवाल जीते

122 राजकुमार संगतानी हारे घनश्याम चंदलानी जीते

123 अंजू जायसवाल हारीं पूनम मेहता जीतीं

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141 उषा हारीं सतीश शर्मा जीते

142 मीना हारीं भगवती जीतीं

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