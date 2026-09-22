राजस्थान को मिले 5 ‘करोड़पति’ मेयर, ज़मीन-जायदाद समेत कुल संपत्ति करोड़ों में, क्या जानते हैं सबसे अमीर कौन?

राजस्थान के 7 नगर निगमों को नए महापौर मिल चुके हैं। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपे गए आधिकारिक चुनावी हलफनामों के विश्लेषण से एक दिलचस्प पहलू सामने आया है। जीत दर्ज करने वाले 5 नए मेयर करोड़पति हैं। भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से चुनाव जीतने वाली अलवर नगर निगम की नई महापौर सुमनलता अग्रवाल परिवार की कुल 28.34 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति के साथ प्रदेश की सबसे अमीर मेयर बन गई हैं। उनके अलावा उदयपुर, पाली, बीकानेर और भरतपुर के नव-निर्वाचित प्रथम नागरिकों के पास भी करोड़ों की चल-अचल संपत्तियां मौजूद हैं। पेशेवर वकीलों से लेकर बड़े होटल व्यवसायियों और जमीन-जायदाद के मालिकों तक, राजस्थान के इन नए 'कप्तानों' का व्यावसायिक प्रोफाइल और आर्थिक स्थिति मजबूत है।