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राजस्थान को मिले 5 ‘करोड़पति’ मेयर, ज़मीन-जायदाद समेत कुल संपत्ति करोड़ों में, क्या जानते हैं सबसे अमीर कौन?

Rajasthan Nagar Nikay Chunav 2026 : राजस्थान निकाय चुनाव 2026 में जीते 5 करोड़पति मेयर! अलवर की सुमनलता अग्रवाल 28 करोड़ की संपत्ति के साथ सबसे आगे। जानिए पूरी सूची।
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जयपुर

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Nakul Devarshi

Sep 22, 2026

rajasthan got 5 crorepati mayors sumanlata agrawal top asset list

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राजस्थान के 7 नगर निगमों को नए महापौर मिल चुके हैं। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपे गए आधिकारिक चुनावी हलफनामों के विश्लेषण से एक दिलचस्प पहलू सामने आया है। जीत दर्ज करने वाले 5 नए मेयर करोड़पति हैं। भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से चुनाव जीतने वाली अलवर नगर निगम की नई महापौर सुमनलता अग्रवाल परिवार की कुल 28.34 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति के साथ प्रदेश की सबसे अमीर मेयर बन गई हैं। उनके अलावा उदयपुर, पाली, बीकानेर और भरतपुर के नव-निर्वाचित प्रथम नागरिकों के पास भी करोड़ों की चल-अचल संपत्तियां मौजूद हैं। पेशेवर वकीलों से लेकर बड़े होटल व्यवसायियों और जमीन-जायदाद के मालिकों तक, राजस्थान के इन नए 'कप्तानों' का व्यावसायिक प्रोफाइल और आर्थिक स्थिति मजबूत है।

1. सुमनलता अग्रवाल (महापौर - अलवर) | भाजपा

  • घोषित संपत्ति: चुनावी हलफनामे के अनुसार सुमनलता अग्रवाल की व्यक्तिगत संपत्ति लगभग 17.25 करोड़ रुपए दर्ज की गई है, जबकि उनके पति सहित पूरे परिवार की कुल चल और अचल संपत्ति का सामूहिक आंकड़ा 28.34 करोड़ रुपए आंका गया है।
  • संपत्ति का विवरण: सुमनलता अग्रवाल के पास अलवर शहर और आसपास के तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में बहुमूल्य व्यावसायिक और आवासीय भूखंड मौजूद हैं। उनके पति अजय अग्रवाल अलवर नगर परिषद के पूर्व सभापति रह चुके हैं और शहर के प्रमुख व्यापारिक घरानों में गिने जाते हैं।

2. पारस सिंघवी (महापौर - उदयपुर) | भाजपा

  • घोषित संपत्ति: उदयपुर के नए प्रथम नागरिक पारस सिंघवी की व्यक्तिगत संपत्ति लगभग 3.69 करोड़ रुपए है, जबकि उनके पूरे संयुक्त परिवार की घोषित कुल संपत्ति 6.70 करोड़ रुपए के आसपास है।
  • संपत्ति का विवरण: पारस सिंघवी लेकसिटी उदयपुर के जाने-माने और स्थापित बिजनेसमैन हैं। वे मुख्य रूप से होटल इंडस्ट्री और ट्रैवल कारोबार ('पारस ट्रैवल्स') से जुड़े हुए हैं। उनके पास कई कमर्शियल बसें, गाड़ियां और उदयपुर शहर के प्राइम लोकेशंस पर कई कीमती अचल संपत्तियां मौजूद हैं।

3. नमिता बुबकिया (महापौर - पाली) | भाजपा

  • घोषित संपत्ति: पाली नगर निगम की कमान संभालने वाली नमिता बुबकिया की व्यक्तिगत संपत्ति 4.28 करोड़ रुपए के करीब दर्ज है, जबकि उनके परिवार की कुल चल-अचल संपत्ति का आंकड़ा हलफनामे में 8.53 करोड़ रुपए घोषित किया गया है।
  • संपत्ति का विवरण: नमिता बुबकिया और उनके परिवार की संपत्तियों में मुख्य रूप से शहर में स्थित आवासीय मकान, कृषि भूमि, विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा फिक्स डिपॉजिट (FD) और भारी मात्रा में सोना-चांदी (आभूषण) शामिल हैं।

4. अनिल कल्ला (महापौर - बीकानेर) | कांग्रेस

  • घोषित संपत्ति: बीकानेर नगर निगम में कांग्रेस का परचम फहराने वाले अनिल कल्ला की व्यक्तिगत घोषित संपत्ति 4.92 करोड़ रुपए है, जबकि उनके परिवार की कुल संपत्ति का सामूहिक आंकड़ा हलफनामे में 6.21 करोड़ रुपए दर्ज है।
  • संपत्ति का विवरण: अनिल कल्ला पेशे से विधि स्नातक (वकील) हैं और राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला के भतीजे हैं। उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा बीकानेर शहर में पैतृक व स्व-अर्जित जमीन-जायदाद और कमर्शियल बिल्डिंग्स के रूप में मौजूद है।

5. अनुराधा सिंह (महापौर - भरतपुर) | भाजपा

  • घोषित संपत्ति: भरतपुर नगर निगम से निर्विरोध चुनी गईं भाजपा की अनुराधा सिंह की कुल घोषित संपत्ति करीब 1.25 करोड़ रुपए है।
  • संपत्ति का विवरण: निर्वाचन आयोग में जमा कराए गए दस्तावेज के अनुसार अनुराधा सिंह की संपत्ति में मुख्य रूप से भरतपुर में स्थित रिहायशी मकान, बैंक में जमा बैलेंस और सोने-चांदी के पारिवारिक आभूषण शामिल हैं।

चुनावी हलफनामों से साफ हुई आर्थिक तस्वीर

राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत नामांकन पत्र दाखिल करते समय सभी उम्मीदवारों को अपनी और अपने आश्रितों की पूरी संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य होता है। राजस्थान के इन 5 बड़े नगर निगमों के नतीजे यह साफ दिखाते हैं कि राजनीति में मजबूत सांगठनिक पकड़ के साथ-साथ उम्मीदवारों का आर्थिक और व्यावसायिक कद भी काफी मायने रखता है। आगामी 25 September 2026 को राजधानी जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में होने वाले महापौर चुनावों पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, जहां कई अन्य करोड़पति प्रत्याशी चुनाव मैदान में आमने-सामने हैं।

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Updated on:

22 Sept 2026 04:01 pm

Published on:

22 Sept 2026 04:00 pm

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