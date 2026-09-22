राजस्थान को मिले 5 ‘करोड़पति’ मेयर, ज़मीन-जायदाद समेत कुल संपत्ति करोड़ों में, क्या जानते हैं सबसे अमीर कौन?

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राजस्थान के 7 नगर निगमों को नए महापौर मिल चुके हैं। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपे गए आधिकारिक चुनावी हलफनामों के विश्लेषण से एक दिलचस्प पहलू सामने आया है। जीत दर्ज करने वाले 5 नए मेयर करोड़पति हैं। भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से चुनाव जीतने वाली अलवर नगर निगम की नई महापौर सुमनलता अग्रवाल परिवार की कुल 28.34 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति के साथ प्रदेश की सबसे अमीर मेयर बन गई हैं। उनके अलावा उदयपुर, पाली, बीकानेर और भरतपुर के नव-निर्वाचित प्रथम नागरिकों के पास भी करोड़ों की चल-अचल संपत्तियां मौजूद हैं। पेशेवर वकीलों से लेकर बड़े होटल व्यवसायियों और जमीन-जायदाद के मालिकों तक, राजस्थान के इन नए 'कप्तानों' का व्यावसायिक प्रोफाइल और आर्थिक स्थिति मजबूत है।
राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत नामांकन पत्र दाखिल करते समय सभी उम्मीदवारों को अपनी और अपने आश्रितों की पूरी संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य होता है। राजस्थान के इन 5 बड़े नगर निगमों के नतीजे यह साफ दिखाते हैं कि राजनीति में मजबूत सांगठनिक पकड़ के साथ-साथ उम्मीदवारों का आर्थिक और व्यावसायिक कद भी काफी मायने रखता है। आगामी 25 September 2026 को राजधानी जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में होने वाले महापौर चुनावों पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, जहां कई अन्य करोड़पति प्रत्याशी चुनाव मैदान में आमने-सामने हैं।
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