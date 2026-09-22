Rajasthan Nikay Chunav : सवाई माधोपुर उपसभापति चुनाव में हाई-वोल्टेज ड्रामा, पुलिस और BJP कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक

सवाई माधोपुर नगर परिषद में उपसभापति चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करने के दौरान मंगलवार को अचानक माहौल गरमा गया। नगर परिषद परिसर में भारतीय जनता पार्टी (BJP) प्रत्याशी के नामांकन के समय भाजपा पदाधिकारियों, समर्थकों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के बीच तीखी बहस और नोकझोंक देखने को मिली। दरअसल, नामांकन कक्ष में प्रवेश को लेकर बने सुरक्षा घेरे पर जब पुलिस अधिकारियों ने समर्थकों की भारी भीड़ को रोकने का प्रयास किया, तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान भाजपा के चुनाव प्रभारी मदन प्रजापत और सीओ सिटी राजेंद्र मीणा के बीच कहासुनी हो गई। चुनाव प्रभारी द्वारा पुलिस अधिकारी से 'बकवास मत करो' कहने और धक्कामुक्की किए जाने की घटना ने हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद भाजपा नेताओं द्वारा सीधे मुख्यमंत्री से बात करने की बात कहते हुए परिसर के अंदर प्रवेश करने से कुछ देर के लिए मौके पर भारी अफरा-तफरी मच गई।