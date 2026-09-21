सवाई माधोपुर में मेवा चौधरी बनीं सभापति, 15 साल बाद गंगापुरसिटी में कांग्रेस का कब्जा; वजीरपुर-खंडार में BJP जीती

गंगापुरसिटी नगर परिषद में कांग्रेस ने 15 साल बाद भाजपा से सत्ता छीन ली। कांग्रेस प्रत्याशी कृष्ण कुमार गोयल उर्फ कुबेर सभापति निर्वाचित हुए। उन्होंने भाजपा के विजय कुमार गुप्ता को 14 मतों से हराया। निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार के अनुसार, कृष्ण कुमार को 37 और भाजपा के विजय कुमार को 23 वोट मिले। नगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस को 27 और भाजपा को 17 सीटें मिली थीं। 16 निर्दलीय पार्षदों के समर्थन से बोर्ड गठन का समीकरण तय होना था। इनमें 10 निर्दलीय कांग्रेस खेमे में गए, जबकि 6 निर्दलीय भाजपा के साथ रहे।