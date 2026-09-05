सवाई माधोपुर : खाटूश्याम मंदिर पर तेज आवाज के साथ गिरी आकाशीय बिजली, मंगला आरती के समय हुआ हादसा

सवाई माधोपुर। गंगापुरसिटी समेत जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच शनिवार तड़के बड़ा हादसा टल गया। गंगापुरसिटी क्षेत्र के कुशलगढ़ स्थित प्रसिद्ध खाटूश्याम मंदिर के मुख्य शिखर पर मंगला आरती के समय आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली गिरने के साथ ही तेज धमाका हुआ, जिससे मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। हादसे में मंदिर का शिखर क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें नीचे तक दरारें आ गईं। हालांकि राहत की बात यह रही कि बिजली का असर मंदिर के अंदर स्थित प्रतिमाओं तक नहीं पहुंचा और सभी प्रतिमाएं सुरक्षित हैं।