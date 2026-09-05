Bharatpur Rain : भरतपुर संभाग में बीते 2 दिन से मूसलाधार बारिश, बारैठा बांध के 2 गेट खुले, गांवों में कराई गई मुनादी

Bharatpur Rain : राजस्थान में भरतपुर संभाग में बीते 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के कारण बांधों, नदियों एवं तालाबों के लबालब हो जाने से बांधों के द्वार खोलकर पानी की निकासी करनी पड़ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हालात को देखते सवाईमाधोपुर एवं करौली जिले में कक्षा एक से 12 तक के विद्यालयों में शनिवार को छुट्टी घोषित करनी पड़ी। सवाई माधोपुर में गुरुवार शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर लगातार जारी रहने से शनिवार सुबह जिले के सभी 20 वर्षामापी केंद्रों मे पिछले 24 घंटे में कुल 1296 एमएम बारिश दर्ज की गई। यह इस मौसम में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश है। बारिश के कारण करौली में सपोटरा के करणपुर क्षेत्र में नदी-नालों में उफान आ गया है, जिससे कुछ जगहों पर आवागमन पर असर पड़ा। ग्रामीण इलाकों में भी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है।