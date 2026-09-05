Bharatpur : चुनावी सरगर्मी के बीच भरतपुर में शराब की मांग दोगुना, एडवांस बुकिंग शुरू, डीईओ बोले- बढ़ेगा राजस्व

Bharatpur : भरतपुर में निकाय चुनाव की सरगर्मी बढ़ने के साथ ही शराब कारोबार में भी हलचल तेज हो गई है। चुनावी माहौल को देखते हुए शराब ठेकेदारों ने एडवांस में ही बड़े पैमाने पर शराब का स्टॉक मंगाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि सामान्य दिनों की तुलना में कई क्षेत्रों में शराब के ऑर्डर डेढ़ से दो गुना तक बढ़ गए हैं। चुनाव में प्रत्याशियों और समर्थकों की ओर से होने वाले आयोजनों को देखते हुए शराब की मांग बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।