Bharatpur : फरार हार्डकोर अपराधी टिल्ला यादव और पुलिस के बीच मुठभेड़, आरोपी के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार

Bharatpur : भरतपुर के बृजनगर कस्बे के नदबई रोड पर राठा भट्टा के पास मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब सीकरी थाने की हवालात से फरार हार्डकोर अपराधी विक्रम उर्फ टिल्ला यादव को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम से उसकी मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार आरोपी ने घिरने के बाद एक पुलिसकर्मी से हथियार छीन लिया और पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली उसके पैर में लगी। घायल आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया।