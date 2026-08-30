राजस्थान नगर निकाय चुनाव: कहीं ननद-भाभी आमने-सामने तो कहीं मां-बेटे और दो बहनों की दावेदारी, चर्चा में मुकाबला

नामांकन दाखिल करने के बावजूद दावेदारों की नजर अब राजनीतिक दलों की टिकट सूची पर टिकी हुई है। कई दावेदारों ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखी है, लेकिन अभी तक पार्टी की अंतिम सूची जारी नहीं हुई है। सूची जारी होने के बाद 31 अगस्त को पार्टी के सिंबल के साथ नामांकन दाखिल करने का मौका मिलेगा। यही वजह है कि शनिवार को नामांकन दाखिल करने वाले कई दावेदारों ने राजनीतिक रास्ते खुले रखे हैं। यदि किसी दावेदार को पार्टी का टिकट नहीं मिलता है तो वह 31 अगस्त को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर सकता है। ऐसे में टिकट वितरण के बाद कई वार्डों में समीकरण बदलने की संभावना है।