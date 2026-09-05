Rajasthan : पूर्व विधायक निर्भय लाल जाटव का निधन, फैली शोक की लहर, अशोक गहलोत बोले- वे कांग्रेस के मजबूत स्तंभ थे

Rajasthan : भरतपुर की रूपवास विधानसभा से 3 बार विधायक रहे निर्भय लाल जाटव का निधन हो गया। उनकी उम्र 80 साल थी। निर्भय लाल जाटव के निधन की सूचना मिलने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत, राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली व गोविंद सिंह डोटासरा ने उनके कार्यों को याद किया। अशोक गहलोत ने कहा कि निर्भय लाल जाटव बयाना-रूपवास क्षेत्र में कांग्रेस के मजबूत स्तंभ थे।