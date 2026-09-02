सवाई माधोपुर नगर परिषद चुनाव: BJP के लिए राहत भरी खबर, वार्ड 11, 40 और 56 के निर्दलीयों का बड़ा फैसला

नामांकन वापसी की समयसीमा समाप्त होने के बाद अब सवाई माधोपुर नगर परिषद चुनाव की वार्डवार तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। बागियों को मनाने में मिली सफलता से भाजपा कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। बगावत थमने से वोटों का बिखराव रुक गया है, जिससे भाजपा की चुनावी स्थिति पहले से काफी मजबूत नजर आ रही है। अंतिम प्रत्याशी सूची जारी होने के साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने अपने-अपने क्षेत्रों में प्रचार अभियान और रणनीतियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।