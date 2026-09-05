Heavy Rain: सवाई माधोपुर जिले में भारी बारिश, करौली से संपर्क कटा, स्कूलों में छुट्टी घोषित

सवाई माधोपुर। जिले में मानसून एक बार फिर मेहरबान हुआ है। गुरुवार रात से शुरू हुआ बारिश का दौर शनिवार देर शाम तक जारी रहा। लगातार बारिश के चलते नदी-नालों और जलस्रोतों में पानी की आवक तेजी से बढ़ गई। कई रपटों पर पानी का तेज बहाव शुरू होने से रास्ते बाधित हो गए, वहीं सवाई माधोपुर-करौली मार्ग पर भी आवागमन प्रभावित हुआ। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने शनिवार को कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में अवकाश घोषित किया। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए छुट्टी रही।