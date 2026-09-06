Rajasthan: रणथंभौर की फेमस स्टंट वाली चट्टान बारिश में भरभराकर गिरी, पहाड़ पर 4 पुलिसकर्मियों की तैनाती

सवाई माधोपुर। रणथंभौर अभयारण्य के इंडाला वन क्षेत्र में स्टंट के लिए चर्चित चट्टान का बड़ा हिस्सा शनिवार देर शाम हुई भारी बारिश के दौरान भरभराकर गिर गया। मिट्टी के कटाव के कारण चट्टान का करीब आधा हिस्सा टूटकर नीचे आ गया। राहत की बात यह रही कि वन विभाग की ओर से चट्टान के आसपास सख्ती और निगरानी शुरू किए जाने के कारण घटना के समय वहां कोई मौजूद नहीं था। ऐसे में बड़ा हादसा टल गया।