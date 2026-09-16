भरतपुर मेयर चुनाव में बड़ा उलटफेर: BJP की अनुराधा के सामने उतरीं विचित्रा सिंह, क्रॉस वोटिंग के दावों से सरगर्मियां तेज

विचित्रा सिंह और अनुराधा सिंह (पत्रिका फोटो)
Bharatpur Mayor Election 2026: भरतपुर नगर निगम के मेयर पद के लिए बीजेपी से अनुराधा सिंह ने एक नामांकन दाखिल किया है, जबकि कांग्रेस से किसी ने भी नामांकन नहीं भरा है। निर्दलीय प्रत्याशी विचित्रा सिंह ने दो नामांकन दाखिल किए हैं। वार्ड 61 से पार्षद बनी बीजेपी प्रत्याशी अनुराधा सिंह भाजपा नेता हजारी सिंह की पत्नी हैं। वह दूसरी बार पार्षद बनी हैं। उनके पति हजारी सिंह युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वह खुद भी एक बार पार्षद रह चुके हैं।
वहीं, वार्ड 17 से पार्षद बनी विचित्रा सिंह पूर्व नगर परिषद सभापति और पूर्व मेयर शिव सिंह भोंट की पत्नी हैं। नामांकन के बाद विचित्रा सिंह ने कहा कि हमारे साथ कांग्रेस है और हम नगर निगम में बोर्ड बनाएंगे। उन्होंने फिलहाल निर्दलीय तौर पर नामांकन दाखिल किया है।
विचित्रा के पति और पूर्व मेयर शिव सिंह ने कहा कि हमारे पास पूरा बहुमत है। हर पार्टी के पार्षद हमारे टच में हैं और कांग्रेस भी हमारे साथ है। भाजपा के पास चाहे कितने भी जीते हुए प्रत्याशी हों, लेकिन वोटिंग के समय वे हमारे पक्ष में क्रॉस वोटिंग करेंगे। वहीं, पूर्व विधायक विजय बंसल ने कहा कि हमारे पास 20 भाजपा पार्षदों के साथ हमारी विचारधारा वाले 24 निर्दलीय और अन्य पार्षद साथ हैं।
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