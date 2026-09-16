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भरतपुर मेयर चुनाव में बड़ा उलटफेर: BJP की अनुराधा के सामने उतरीं विचित्रा सिंह, क्रॉस वोटिंग के दावों से सरगर्मियां तेज

भरतपुर मेयर चुनाव में बीजेपी की अनुराधा सिंह के सामने निर्दलीय विचित्रा सिंह ने दो नामांकन दाखिल किए। कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारा। विचित्रा ने कांग्रेस के समर्थन और बहुमत का दावा किया, जबकि बीजेपी ने निर्दलीयों के समर्थन का दावा किया।
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भरतपुर

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Arvind Rao

Sep 16, 2026

bharatpur mayor poll

विचित्रा सिंह और अनुराधा सिंह (पत्रिका फोटो)

Bharatpur Mayor Election 2026: भरतपुर नगर निगम के मेयर पद के लिए बीजेपी से अनुराधा सिंह ने एक नामांकन दाखिल किया है, जबकि कांग्रेस से किसी ने भी नामांकन नहीं भरा है। निर्दलीय प्रत्याशी विचित्रा सिंह ने दो नामांकन दाखिल किए हैं। वार्ड 61 से पार्षद बनी बीजेपी प्रत्याशी अनुराधा सिंह भाजपा नेता हजारी सिंह की पत्नी हैं। वह दूसरी बार पार्षद बनी हैं। उनके पति हजारी सिंह युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वह खुद भी एक बार पार्षद रह चुके हैं।

वहीं, वार्ड 17 से पार्षद बनी विचित्रा सिंह पूर्व नगर परिषद सभापति और पूर्व मेयर शिव सिंह भोंट की पत्नी हैं। नामांकन के बाद विचित्रा सिंह ने कहा कि हमारे साथ कांग्रेस है और हम नगर निगम में बोर्ड बनाएंगे। उन्होंने फिलहाल निर्दलीय तौर पर नामांकन दाखिल किया है।

'हर पार्टी के पार्षद हमारे टच में'

विचित्रा के पति और पूर्व मेयर शिव सिंह ने कहा कि हमारे पास पूरा बहुमत है। हर पार्टी के पार्षद हमारे टच में हैं और कांग्रेस भी हमारे साथ है। भाजपा के पास चाहे कितने भी जीते हुए प्रत्याशी हों, लेकिन वोटिंग के समय वे हमारे पक्ष में क्रॉस वोटिंग करेंगे। वहीं, पूर्व विधायक विजय बंसल ने कहा कि हमारे पास 20 भाजपा पार्षदों के साथ हमारी विचारधारा वाले 24 निर्दलीय और अन्य पार्षद साथ हैं।

कहां किसने किया नामांकन

  • भरतपुर की वैर नगर पालिका अध्यक्ष के पद के लिए भाजपा से ललितेश पूरन धाकड़ और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गीता संजय धाकड़, कांग्रेस से इंद्रा देवी और निर्दलीय नेहा सैनी ने नामांकन दाखिल किया।
  • नदबई नगर पालिका से भाजपा की कमलेश कटारा ने एकमात्र नामांकन दाखिल किया।
  • उच्चैन नगरपालिका में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा से दिलीप सिंह अम्बेश ने नामांकन भरा है।
  • बयाना में भाजपा से पूर्व अध्यक्ष उषा अग्रवाल और रेखा अग्रवाल ने नामांकन भरा है।
  • रूपवास नगर पालिका में एकमात्र कांग्रेस के दिलीप सिंह गुर्जर ने नामांकन भरा है।
  • भुसावर नगरपालिका में भाजपा से मुकेश तिवारी, निर्दलीय अनीता तिवारी और निर्दलीय प्रीति पांडेय ने नामांकन भरा है।
  • डीग नगर परिषद सभापति के लिए भाजपा से अर्पित गुप्ता ने नामांकन भरा है। भाजपा पार्षद राहुल लवानियां और मालती देवी ने भी निर्दलीय नामांकन भरा है।
  • सीकरी नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए भाजपा से चंचल कक्कड़ और निर्दलीय राधा खंडेलवाल ने नामांकन दाखिल किया।
  • बृजनगर नगर पालिका से भाजपा के भान सिंह सोनी और यादराम पटवा ने नामांकन भरा है।
  • पहाड़ी नगर पालिका से भाजपा के शिशुपाल शर्मा ने एकमात्र नामांकन भरा है।
  • कुम्हेर नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा से निर्पेश गुप्ता तथा निर्दलीय धवन फौजदार और रविकांत सोनी ने बंटी पार्षद को प्रस्तावक बनाकर नामांकन दाखिल किया है।
  • कामां नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए सत्यदेव शर्मा और निर्दलीय आशा शर्मा ने हाइब्रिड फॉर्मूले के तहत नामांकन भरा है।

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Updated on:

16 Sept 2026 05:30 pm

Published on:

16 Sept 2026 05:30 pm

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