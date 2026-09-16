भरतपुर मेयर चुनाव में बड़ा उलटफेर: BJP की अनुराधा के सामने उतरीं विचित्रा सिंह, क्रॉस वोटिंग के दावों से सरगर्मियां तेज

Bharatpur Mayor Election 2026: भरतपुर नगर निगम के मेयर पद के लिए बीजेपी से अनुराधा सिंह ने एक नामांकन दाखिल किया है, जबकि कांग्रेस से किसी ने भी नामांकन नहीं भरा है। निर्दलीय प्रत्याशी विचित्रा सिंह ने दो नामांकन दाखिल किए हैं। वार्ड 61 से पार्षद बनी बीजेपी प्रत्याशी अनुराधा सिंह भाजपा नेता हजारी सिंह की पत्नी हैं। वह दूसरी बार पार्षद बनी हैं। उनके पति हजारी सिंह युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वह खुद भी एक बार पार्षद रह चुके हैं।