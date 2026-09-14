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भरतपुर नगर निगम चुनाव: निर्दलीयों का दबदबा, 65 में 36 वार्ड जीते; जानें बीजेपी-कांग्रेस का हाल

Bharatpur Nagar Nigam Result 2026 : भरतपुर नगर निगम चुनाव के नतीजों में इस बार निर्दलीय प्रत्याशियों का दबदबा देखने को मिला है। भरतपुर नगर निगम के सभी 65 वार्डों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इनमें निर्दलीय प्रत्याशियों ने सबसे ज्यादा 36 वार्डों में जीत दर्ज की है।
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भरतपुर

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kamlesh sharma

Sep 14, 2026

Bharatpur Nagar Nigam Result

Bharatpur Nagar Nigam Result (Photo Patrika)

Bharatpur Nagar Nigam Result 2026 : भरतपुर। नगर निगम चुनाव के नतीजों में इस बार निर्दलीय प्रत्याशियों का दबदबा देखने को मिला है। भरतपुर नगर निगम के सभी 65 वार्डों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इनमें निर्दलीय प्रत्याशियों ने सबसे ज्यादा 36 वार्डों में जीत दर्ज की है। भाजपा 20 वार्डों में जीत के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि कांग्रेस को 7 वार्डों में जीत मिली है। इसके अलावा बसपा और आरएलपी ने एक-एक वार्ड में जीत हासिल की है।

निर्दलीयों ने नगर निगम के आधे से ज्यादा वार्डों में जीत दर्ज कर प्रमुख राजनीतिक दलों को बड़ा संदेश दिया है। कुल 65 वार्डों में निर्दलीयों की हिस्सेदारी करीब 55 प्रतिशत रही।

Rajasthan Nikay Election Results Live

भाजपा के 20 और कांग्रेस के 7 पार्षद जीते

भरतपुर नगर निगम चुनाव में भाजपा ने 20 वार्डों में जीत हासिल की। भाजपा के विजयी प्रत्याशियों में वार्ड 8 से जीतेंद्र सिंह, 12 से सुधा शर्मा, 19 से मनोज सिंह, 22 से नीतू सिंह, 23 से किरन, 28 से नीलम, 29 से राजवीर, 32 से सुलेखा, 40 से रीना, 41 से योगेश्वरी, 42 से रूपेंद्र सिंह, 43 से प्रेमपाल, 44 से भीम सिंह, 50 से लक्ष्मी, 51 से सुशील शर्मा, 54 से हरेंद्र, 57 से देवेंद्र सिंह, 58 से निशा अग्रवाल, 61 से अनुराधा और 62 से जगदीश सिंह शामिल हैं।

वहीं कांग्रेस के खाते में 7 वार्ड आए। कांग्रेस के प्रत्याशियों में वार्ड 5 से गजेन्द्र कुमार, 13 से ओमप्रकाश, 18 से मीनू, 35 से राकेश, 49 से योगेश और 55 से दयानन्द पचौरी ने जीत दर्ज की। दिए गए आधिकारिक पार्टीवार आंकड़ों में कांग्रेस की 7 सीटें बताई गई हैं, जबकि वार्डवार सूची में 6 कांग्रेस विजेताओं के नाम स्पष्ट रूप से दर्ज हैं। सातवें नाम का मिलान आधिकारिक सूची से किया जाना उचित रहेगा।

बसपा और आरएलपी को भी मिली एक-एक सीट

वार्ड 16 से मोती सिंह ने बसपा के टिकट पर जीत दर्ज की। वहीं वार्ड 21 से गोपाल ने आरएलपी के टिकट पर जीत हासिल की।

वार्डविजेतापार्टी
1करन सिंहनिर्दलीय
2अम्बिका सैनीनिर्दलीय
3आकाश निरालानिर्दलीय
4अरविन्दनिर्दलीय
5गजेन्द्र कुमारकांग्रेस
6कमलेशनिर्दलीय
7कुंदननिर्दलीय
8जीतेंद्र सिंहभाजपा
9कमलेशनिर्दलीय
10अमरनाथनिर्दलीय
11तेजरामनिर्दलीय
12सुधा शर्माभाजपा
13ओमप्रकाशकांग्रेस
14अर्जन सिंहनिर्दलीय
15बरफीनिर्दलीय
16मोती सिंहबसपा
17विचित्रानिर्दलीय
18मीनूकांग्रेस
19मनोज सिंहभाजपा
20पूनमनिर्दलीय
21गोपालआरएलपी
22नीतू सिंहभाजपा
23किरनभाजपा
24राजेन्द्र कुमारनिर्दलीय
25आरतीनिर्दलीय
26वीरमतीनिर्दलीय
27लोकेशनिर्दलीय
28नीलमभाजपा
29राजवीरभाजपा
30राजकुमारनिर्दलीय
31भास्करनिर्दलीय
32सुलेखाभाजपा
33जयप्रकाश शर्मानिर्दलीय
34वंदनानिर्दलीय
35राकेशकांग्रेस
36किरणदेवीनिर्दलीय
37अमरसिंहनिर्दलीय
38धीरजकुमारनिर्दलीय
39जगदीशनिर्दलीय
40रीनाभाजपा
41योगेश्वरीभाजपा
42रूपेंद्र सिंहभाजपा
43प्रेमपालभाजपा
44भीम सिंहभाजपा
45योगितानिर्दलीय
46शीलानिर्दलीय
47प्रह्लादनिर्दलीय
48मानवेन्द्रनिर्दलीय
49योगेशकांग्रेस
50लक्ष्मीभाजपा
51सुशील शर्माभाजपा
52रीना कुमारीनिर्दलीय
53जयश्रीनिर्दलीय
54हरेंद्रभाजपा
55दयानन्द पचौरीकांग्रेस
56कल्पेशनिर्दलीय
57देवेंद्र सिंहभाजपा
58निशा अग्रवालभाजपा
59आरतीनिर्दलीय
60जितेंद्रनिर्दलीय
61अनुराधाभाजपा
62जगदीश सिंहभाजपा
63सुनीतानिर्दलीय
64रामेश्वर सिंहनिर्दलीय
65जनार्दन सिंहनिर्दलीय

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Updated on:

14 Sept 2026 11:28 am

Published on:

14 Sept 2026 10:16 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / भरतपुर नगर निगम चुनाव: निर्दलीयों का दबदबा, 65 में 36 वार्ड जीते; जानें बीजेपी-कांग्रेस का हाल

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