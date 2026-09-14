भरतपुर नगर निगम चुनाव: निर्दलीयों का दबदबा, 65 में 36 वार्ड जीते; जानें बीजेपी-कांग्रेस का हाल

1 करन सिंह निर्दलीय

2 अम्बिका सैनी निर्दलीय

3 आकाश निराला निर्दलीय

4 अरविन्द निर्दलीय

5 गजेन्द्र कुमार कांग्रेस

6 कमलेश निर्दलीय

7 कुंदन निर्दलीय

8 जीतेंद्र सिंह भाजपा

9 कमलेश निर्दलीय

10 अमरनाथ निर्दलीय

11 तेजराम निर्दलीय

12 सुधा शर्मा भाजपा

13 ओमप्रकाश कांग्रेस

14 अर्जन सिंह निर्दलीय

15 बरफी निर्दलीय

16 मोती सिंह बसपा

17 विचित्रा निर्दलीय

18 मीनू कांग्रेस

19 मनोज सिंह भाजपा

20 पूनम निर्दलीय

21 गोपाल आरएलपी

22 नीतू सिंह भाजपा

23 किरन भाजपा

24 राजेन्द्र कुमार निर्दलीय

25 आरती निर्दलीय

26 वीरमती निर्दलीय

27 लोकेश निर्दलीय

28 नीलम भाजपा

29 राजवीर भाजपा

30 राजकुमार निर्दलीय

31 भास्कर निर्दलीय

32 सुलेखा भाजपा

33 जयप्रकाश शर्मा निर्दलीय

34 वंदना निर्दलीय

35 राकेश कांग्रेस

36 किरणदेवी निर्दलीय

37 अमरसिंह निर्दलीय

38 धीरजकुमार निर्दलीय

39 जगदीश निर्दलीय

40 रीना भाजपा

41 योगेश्वरी भाजपा

42 रूपेंद्र सिंह भाजपा

43 प्रेमपाल भाजपा

44 भीम सिंह भाजपा

45 योगिता निर्दलीय

46 शीला निर्दलीय

47 प्रह्लाद निर्दलीय

48 मानवेन्द्र निर्दलीय

49 योगेश कांग्रेस

50 लक्ष्मी भाजपा

51 सुशील शर्मा भाजपा

52 रीना कुमारी निर्दलीय

53 जयश्री निर्दलीय

54 हरेंद्र भाजपा

55 दयानन्द पचौरी कांग्रेस

56 कल्पेश निर्दलीय

57 देवेंद्र सिंह भाजपा

58 निशा अग्रवाल भाजपा

59 आरती निर्दलीय

60 जितेंद्र निर्दलीय

61 अनुराधा भाजपा

62 जगदीश सिंह भाजपा

63 सुनीता निर्दलीय

64 रामेश्वर सिंह निर्दलीय