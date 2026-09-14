भरतपुर नगर निगम चुनाव: निर्दलीयों का दबदबा, 65 में 36 वार्ड जीते; जानें बीजेपी-कांग्रेस का हाल

Bharatpur Nagar Nigam Result (Photo Patrika)
Bharatpur Nagar Nigam Result 2026 : भरतपुर। नगर निगम चुनाव के नतीजों में इस बार निर्दलीय प्रत्याशियों का दबदबा देखने को मिला है। भरतपुर नगर निगम के सभी 65 वार्डों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इनमें निर्दलीय प्रत्याशियों ने सबसे ज्यादा 36 वार्डों में जीत दर्ज की है। भाजपा 20 वार्डों में जीत के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि कांग्रेस को 7 वार्डों में जीत मिली है। इसके अलावा बसपा और आरएलपी ने एक-एक वार्ड में जीत हासिल की है।
निर्दलीयों ने नगर निगम के आधे से ज्यादा वार्डों में जीत दर्ज कर प्रमुख राजनीतिक दलों को बड़ा संदेश दिया है। कुल 65 वार्डों में निर्दलीयों की हिस्सेदारी करीब 55 प्रतिशत रही।
भरतपुर नगर निगम चुनाव में भाजपा ने 20 वार्डों में जीत हासिल की। भाजपा के विजयी प्रत्याशियों में वार्ड 8 से जीतेंद्र सिंह, 12 से सुधा शर्मा, 19 से मनोज सिंह, 22 से नीतू सिंह, 23 से किरन, 28 से नीलम, 29 से राजवीर, 32 से सुलेखा, 40 से रीना, 41 से योगेश्वरी, 42 से रूपेंद्र सिंह, 43 से प्रेमपाल, 44 से भीम सिंह, 50 से लक्ष्मी, 51 से सुशील शर्मा, 54 से हरेंद्र, 57 से देवेंद्र सिंह, 58 से निशा अग्रवाल, 61 से अनुराधा और 62 से जगदीश सिंह शामिल हैं।
वहीं कांग्रेस के खाते में 7 वार्ड आए। कांग्रेस के प्रत्याशियों में वार्ड 5 से गजेन्द्र कुमार, 13 से ओमप्रकाश, 18 से मीनू, 35 से राकेश, 49 से योगेश और 55 से दयानन्द पचौरी ने जीत दर्ज की। दिए गए आधिकारिक पार्टीवार आंकड़ों में कांग्रेस की 7 सीटें बताई गई हैं, जबकि वार्डवार सूची में 6 कांग्रेस विजेताओं के नाम स्पष्ट रूप से दर्ज हैं। सातवें नाम का मिलान आधिकारिक सूची से किया जाना उचित रहेगा।
वार्ड 16 से मोती सिंह ने बसपा के टिकट पर जीत दर्ज की। वहीं वार्ड 21 से गोपाल ने आरएलपी के टिकट पर जीत हासिल की।
|वार्ड
|विजेता
|पार्टी
|1
|करन सिंह
|निर्दलीय
|2
|अम्बिका सैनी
|निर्दलीय
|3
|आकाश निराला
|निर्दलीय
|4
|अरविन्द
|निर्दलीय
|5
|गजेन्द्र कुमार
|कांग्रेस
|6
|कमलेश
|निर्दलीय
|7
|कुंदन
|निर्दलीय
|8
|जीतेंद्र सिंह
|भाजपा
|9
|कमलेश
|निर्दलीय
|10
|अमरनाथ
|निर्दलीय
|11
|तेजराम
|निर्दलीय
|12
|सुधा शर्मा
|भाजपा
|13
|ओमप्रकाश
|कांग्रेस
|14
|अर्जन सिंह
|निर्दलीय
|15
|बरफी
|निर्दलीय
|16
|मोती सिंह
|बसपा
|17
|विचित्रा
|निर्दलीय
|18
|मीनू
|कांग्रेस
|19
|मनोज सिंह
|भाजपा
|20
|पूनम
|निर्दलीय
|21
|गोपाल
|आरएलपी
|22
|नीतू सिंह
|भाजपा
|23
|किरन
|भाजपा
|24
|राजेन्द्र कुमार
|निर्दलीय
|25
|आरती
|निर्दलीय
|26
|वीरमती
|निर्दलीय
|27
|लोकेश
|निर्दलीय
|28
|नीलम
|भाजपा
|29
|राजवीर
|भाजपा
|30
|राजकुमार
|निर्दलीय
|31
|भास्कर
|निर्दलीय
|32
|सुलेखा
|भाजपा
|33
|जयप्रकाश शर्मा
|निर्दलीय
|34
|वंदना
|निर्दलीय
|35
|राकेश
|कांग्रेस
|36
|किरणदेवी
|निर्दलीय
|37
|अमरसिंह
|निर्दलीय
|38
|धीरजकुमार
|निर्दलीय
|39
|जगदीश
|निर्दलीय
|40
|रीना
|भाजपा
|41
|योगेश्वरी
|भाजपा
|42
|रूपेंद्र सिंह
|भाजपा
|43
|प्रेमपाल
|भाजपा
|44
|भीम सिंह
|भाजपा
|45
|योगिता
|निर्दलीय
|46
|शीला
|निर्दलीय
|47
|प्रह्लाद
|निर्दलीय
|48
|मानवेन्द्र
|निर्दलीय
|49
|योगेश
|कांग्रेस
|50
|लक्ष्मी
|भाजपा
|51
|सुशील शर्मा
|भाजपा
|52
|रीना कुमारी
|निर्दलीय
|53
|जयश्री
|निर्दलीय
|54
|हरेंद्र
|भाजपा
|55
|दयानन्द पचौरी
|कांग्रेस
|56
|कल्पेश
|निर्दलीय
|57
|देवेंद्र सिंह
|भाजपा
|58
|निशा अग्रवाल
|भाजपा
|59
|आरती
|निर्दलीय
|60
|जितेंद्र
|निर्दलीय
|61
|अनुराधा
|भाजपा
|62
|जगदीश सिंह
|भाजपा
|63
|सुनीता
|निर्दलीय
|64
|रामेश्वर सिंह
|निर्दलीय
|65
|जनार्दन सिंह
|निर्दलीय
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