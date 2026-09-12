Bharatpur : पहली बार डालना था वोट, बेटी को मतदान केंद्र ले जा रहे थे पिता, सड़क हादसे में हुई दर्दनाक मौत

बताया गया कि रात करीब 9 बजे बाबूला होम्स कैनाल के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में रामेंद्र उर्फ उर्फ बंटू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वैशाली गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल वैशाली ने किसी तरह अपने फूफा रामेश्वर को फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना के बाद फूफा रामेश्वर ने परिजनों को इस दुर्घटना की सूचना दी। इस दुर्घटना की जानकारी के बाद परिजन सकते में आ गए। तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुए।