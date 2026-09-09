Rajasthan Nikay Chunav 2026 : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के घर वोट मांगने पहुंची कांग्रेस प्रत्याशी, जानें सीएम के पिता ने क्या दिया रेस्पोंस?

राजस्थान के भरतपुर नगर निगम चुनाव के तहत वार्ड नंबर 41 में मंगलवार 8 सितंबर को चुनावी जनसंपर्क के दौरान एक दिलचस्प और अनोखा राजनीतिक नजारा देखने को मिला, जब इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष बबीता शर्मा वोट मांगने राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पैतृक घर पहुंच गईं। कांग्रेस प्रत्याशी ने वहां मौजूद मुख्यमंत्री के पिता किशन स्वरूप शर्मा के चरण स्पर्श कर कांग्रेस के पक्ष में वोट देने और आशीर्वाद की अपील की, जिस पर सीएम के पिता ने साफ शब्दों में 'मैं तो भाजपा का हूं' कहकर चुनावी पर्चा लेने से इनकार कर दिया।