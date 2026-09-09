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Rajasthan Nikay Chunav 2026 : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के घर वोट मांगने पहुंची कांग्रेस प्रत्याशी, जानें सीएम के पिता ने क्या दिया रेस्पोंस?

Bharatpur Nagar Nigam Chunav : भरतपुर नगर निगम चुनाव के वार्ड 41 में दिलचस्प नजारा। कांग्रेस प्रत्याशी बबीता शर्मा वोट मांगने सीएम भजनलाल शर्मा के घर पहुंचीं, पिता बोले....
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भरतपुर

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Nakul Devarshi

Sep 09, 2026

bharatpur municipal poll congress candidate seeks vote at rajasthan cm home

Bharatpur Congress Candidate at CM home

राजस्थान के भरतपुर नगर निगम चुनाव के तहत वार्ड नंबर 41 में मंगलवार 8 सितंबर को चुनावी जनसंपर्क के दौरान एक दिलचस्प और अनोखा राजनीतिक नजारा देखने को मिला, जब इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष बबीता शर्मा वोट मांगने राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पैतृक घर पहुंच गईं। कांग्रेस प्रत्याशी ने वहां मौजूद मुख्यमंत्री के पिता किशन स्वरूप शर्मा के चरण स्पर्श कर कांग्रेस के पक्ष में वोट देने और आशीर्वाद की अपील की, जिस पर सीएम के पिता ने साफ शब्दों में 'मैं तो भाजपा का हूं' कहकर चुनावी पर्चा लेने से इनकार कर दिया।

मुख्यमंत्री के पैतृक घर पहुंचीं कांग्रेस उम्मीदवार

भरतपुर नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग से ठीक एक दिन पहले 8 सितंबर को वार्ड नंबर 41 (जवाहर नगर) से कांग्रेस की आधिकारिक प्रत्याशी बबीता शर्मा अपने समर्थकों के साथ घर-घर जाकर जनसंपर्क कर रही थीं।

चूंकि राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पैतृक निवास इसी जवाहर नगर (वार्ड नंबर 41) के अंतर्गत आता है, इसलिए बबीता शर्मा अपने वार्ड का नागरिक होने के नाते सीधे सीएम के दरवाजे पर जा पहुंचीं। बबीता शर्मा ने उनके पांव छुए और हाथ जोड़कर चुनाव में जीत का आशीर्वाद व कांग्रेस के लिए वोट मांगा।

'मैं तो भाजपा का हूं': सीएम के पिता का बेबाक जवाब

जब कांग्रेस प्रत्याशी बबीता शर्मा ने किशन स्वरूप शर्मा से वोट देने का आग्रह किया, तो उन्होंने बिना किसी झिझक के बेहद सादगी और सीधे अंदाज में अपना रुख स्पष्ट कर दिया।

उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा लाया गया चुनावी पामफ्लेट लेने से इनकार कर दिया। किशन स्वरूप शर्मा ने कहा कि वे पूरी तरह से भाजपा की विचारधारा से जुड़े हैं और उनका वोट भाजपा को ही जाएगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि एक नागरिक और बुजुर्ग के नाते उनका स्नेह तो हो सकता है, लेकिन राजनीतिक आशीर्वाद वे केवल अपनी पार्टी को ही देंगे।

    मुलाकात के बाद क्या बोलीं कांग्रेस प्रत्याशी?

    मुख्यमंत्री के घर से बाहर निकलने के बाद मीडियाकर्मियों ने जब कांग्रेस प्रत्याशी बबीता शर्मा से इस अनूठी मुलाकात के बारे में पूछा, तो उन्होंने इसे पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया।

    बबीता शर्मा ने कहा, "लोकतंत्र में हर प्रत्याशी को अपने वार्ड के हर घर में जाकर वोट मांगने का पूरा अधिकार है। चूंकि मुख्यमंत्री जी का घर भी मेरे ही वार्ड में आता है, इसलिए मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में वहां गई थी।"

    उन्होंने यह भी खुलासा किया कि इससे पहले वे 6 सितंबर 2026 को भी प्रचार के दौरान सीएम के घर गई थीं, लेकिन उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। बबीता शर्मा ने कहा कि भले ही सीएम के पिता ने चुनावी पर्चा न लिया हो, लेकिन बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी परंपरा है और वे आगे भी वार्ड के हर परिवार से इसी तरह संपर्क साधती रहेंगी।

    वार्ड नंबर 41 का राजनीतिक समीकरण: क्यों कड़ा है यह मुकाबला?

    भरतपुर नगर निगम का वार्ड नंबर 41 इस चुनाव में पूरे जिले की सबसे हॉट सीट बन चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह वार्ड है, जहां दोनों ही पार्टियों की साख दांव पर लगी हुई है।

    कांग्रेस ने अपनी जिला अध्यक्ष और अनुभवी महिला नेता बबीता शर्मा को मैदान में उतारकर मुकाबले को बेहद गंभीर बना दिया है। भाजपा ने इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी दीपक मुद्गल की पत्नी योगेश्वरी मुद्गल को अपना आधिकारिक प्रत्याशी बनाया है। मुख्यमंत्री का गृह वार्ड होने के कारण भाजपा इस सीट को किसी भी कीमत पर जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, वहीं कांग्रेस यहां सेंध लगाने के लिए घर-घर जाकर आक्रामक प्रचार कर रही है।

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    Updated on:

    09 Sept 2026 08:28 am

    Published on:

    09 Sept 2026 08:28 am

    Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Rajasthan Nikay Chunav 2026 : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के घर वोट मांगने पहुंची कांग्रेस प्रत्याशी, जानें सीएम के पिता ने क्या दिया रेस्पोंस?

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