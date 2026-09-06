Rajasthan: निकाय चुनाव के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, कंपनी मजदूरों को भी मिलेगी सवैतनिक छुट्टी

भरतपुर। राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव 2026 को लेकर राजस्थान सरकार ने मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का आदेश जारी किया है। चुनाव के दौरान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान वाले दिन सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी मतदान के लिए छुट्टी मिलेगी। खास बात यह है कि कंपनी और संस्थानों में काम करने वाले श्रमिकों को यह अवकाश सवैतनिक यानी वेतन के साथ दिया जाएगा।